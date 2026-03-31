2월6일,국가시장감독관리총국은, 2026년 지식재산권 집행 업무 계획을 발표하였다.

Article Insights

Kangxin are most popular: within Consumer Protection topic(s)

2월6일,국가시장감독관리총국은, 2026년 지식재산권 집행 업무 계획을 발표하였다.

현재 지식재산권 집행 분야는 상표권 침해가 반복적으로 적발되고 전자상거래 분야의 침해 문제가 집행 현장의 핵심적인 난제이자 해결해야 할 도전과제로 대두되는 등 여전히 복잡하고 어려운 상황에 직면해 있다.

중국 국가시장감독관리총국은 2026년 전자상거래 분야의 침해 및 위조 문제를 중점적으로 단속하는 것을 목표로 다음의 업무를 수행할 계획이다.

“브랜드 수호” 및 “정부-기업 협력 메커니즘”을 통해 여러 성에 걸쳐 발생하고 사건 규모가 크며 사회적 영향력이 큰 중대 사건들을 조직적으로 조사 및 처리할 것이다.

81개 전자상거래 플랫폼의 2024년 <<전자상거래 플랫폼의 지식재산권 보호 수준 제고 자율규약>>이행 상황을 점검할 것이다.

전자상러래 플랫폼을 조직하여 <<전자상거래 플랫폼의 상표권 침해 사건 조사 협력 의무 이행 규정>>의 구체적인 조치를 연구 제시하고 이행을 촉구할 것이다.

(출처:국가시장감독관리총국)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.