Article Insights

Kangxin are most popular: within Consumer Protection topic(s)

판결 요지

행위자가 인민법원의 법적 명령에도 불구하고 재무 장부, 은행 거래 내역, 가맹 계약 등 증거를 제출하는 것을 거부한 경우, 그의 침해 이익은 주로 취득한 가맹비로 인정될 수 있으며, 이를 기준으로 배상 기준을 확정한다.

사건의 구체적인 상황에 따라 행위자의 주관적 악의, 침해 정황, 침해 결과, 증거 제출 거부 여부 등의 요소를 종합적으로 고려하여 결정한다.

사건 번호

1심: 상하이시 칭푸구 인민법원 (2023) 호0118민초14558호

2심: 상하이 지식재산권 법원 (2024) 허73민종1648호

사건 개요

원고인 락모 박사 회사는 "레고", "레고 교육", "LEGO", "LEGO EDUCATION" 등 등록상표권자이다. 락모 그룹에 속한 락모 교육 회사의 사업은 교내와 교외로 나뉘며, 락모 교육 회사는 서모 회사에 레고 교육 제품 및 관련 서비스를 조기교육 기관과 학교에 판매할 수 있는 권한을 부여한 바 있고, 서모 회사에게 직영 또는 제3자 권한을 부여한 레고 교육 교외 활동 센터를 운영할 수 있는 권한을 부여한 바 있다.초모 회사는 서모 회사로부터 교내 채널에서 레고 교육 제품을 판매할 수 있는 권한을 획득했으나, 계약서에는 초모 회사가 "레고 활동 센터", "레고 교육" 등의 표지를 이용해 고객을 모호하게 오도하여 무단으로 홍보 및 학생모집을 진행하는 것은 명확히 금지되어 있다.그러나 초모 회사는 "레고 교육", "레고 코스"를 핵심 판매 포인트로 삼아 가맹점 모집 활동을 전개하며, 전국에 200여 개의 매장을 가진 거대한 가맹 네트워크를 구축해 왔고, 그 공식 웹사이트, 공식 위챗, 입면, 점포 간판, 소품, 배경 벽, 포스터, 직원 복장 등에서 "LEGO", "레고 교육" 상표 표지를 현저하게 대량으로 사용했다. 원고는 징벌적 손해배상을 주장하며, 피고인 초모 회사가 침해 행위를 중자하고 경제적 손해 3,500만 위안(한화 약 75억 이상)과 침해 억지를 위해 지출한 합리적 비용 100만 위안(한화 약21억 이상)을 배상할 것을 법원에 요청했다.

1심 법원은 심리를 거쳐 , 초모 회사와 그 가맹점이 공식 웹사이트, 매장 간판 등 현저한 위치에 락모 박사 회사의 등록 상표와 동일하거나 매우 유사한 표지를 대량으로 두드러지게 사용한 것은 상품 출처를 표시하는 데 필요한 범위를 훨씬 초과하여 서비스 출처를 식별하는 기능을 가지며, 소비자의 혼동을 초래할 가능성이 매우 높아 상표권 침해에 해당한다고 판단했다. 초모 회사의 상표권 침해 행위의 악의가 두드러지고 정황과 결과가 특히 심각했기 때문에 락모 박사 회사의 청구에 따라 징벌적 손해배상을 적용하여 초모 회사가 락모 박사 회사에 3,500만 위안(한화 약 75억 이상)의 경제적 손해를 배상하도록 판결했으며, 가맹점들은 각각 백만 위안내외에서 수백만 위안까지의 연대 책임을 지게 했고 또한 초모 회사는 락모 박사 회사에 합리적인 권리 보호 비용 35만 위안(한화 약7500만 이상)을 배상하고, 가맹점들은 각각 수천 위안에서 수만 위안까지의 합리적인 권리 보호 비용을 락모 박사 회사에 배상하며, 초모 회사는 연대 책임을 진다고 판결하였다.

1심 판결 후 초모 회사는 상소를 제기했다. 2심 법원은 상소를 기각하고 원심을 유지했다.

(출처:상하이고급인민법원)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.