Article Insights

Kangxin are most popular: within Consumer Protection topic(s)

知的財産権の保護は、イノベーション主導の発展を支える重要な保障であり、国家の中核的競争力を高めるための重要な手段である。知的財産権の価値がますます顕在化し、科学技術イノベーションの活力が持続的に高まる一方で、故意による侵害や悪質な知的財産権侵害行為が依然として散見される。近年、上海法院は知的財産権事件において、法に基づき懲罰的損害賠償を的確に適用しており、懲罰的損害賠償が適用された事件の数および賠償額は年々増加している。

上海法院が知的財産権の司法保護を全面的に強化するという確固たる決意を示すとともに、科学技術イノベーションの法治環境をさらに最適化するため、上海市高級人民法院は、2024年以降に確定した懲罰的損害賠償を適用した知的財産権事件を整理し、その中から10件の典型的な事例を選定して公表した。これは、懲罰的損害賠償制度の法に基づく実施に向けた実践的な参考を提供し、より強力な知的財産権の司法保護を通じて、上海の国際科学技術イノベーションセンター建設の深化を支援することを目的としている。

詳細内容は 上海法院における知財権侵害に関する懲罰的損害賠償適用の典型的事例および判決要旨.pdfをご参照ください。

出所：上海高院Wechat公式アカウント

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.