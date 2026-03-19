国家知識産権局、知的財産情報の分析・活用指針を公表　イノベーション支援を強化

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中国国家知識産権局弁公室はこのほど、「知的財産情報分析・活用ガイドライン」（以下、ガイドライン）を正式に公布した。知的財産情報の発信、分析、活用の水準を総合的に高め、知的財産強国の建設を加速させるための基盤整備を目的とするものである。

ガイドラインは、知的財産情報の取得ルートをはじめ、特許や商標などの情報分析の手順、方法、実務上の基準、さらに一般的に用いられる分析ツールまでを体系的に整理した内容となっている。企業や大学、研究機関などのイノベーション主体に加え、知的財産サービス機関がより規範的かつ効率的に知的財産情報の分析・活用を進められるよう指針を示した。知的財産情報を、技術革新や産業発展を支える重要な戦略資源として活用することを狙いとしている。

あわせて通知では、各地の知的財産管理部門に対し、ガイドラインの周知と活用促進を積極的に進めるよう求めた。具体的には、イノベーション主体やサービス機関を対象とした研修や広報活動を実施し、情報分析の成果を実際の研究開発や産業応用に結びつける取り組みを推進する。さらに、知的財産情報の分析・活用に関する優れた実践事例や成功例を整理し、広く共有することも求めている。

出所：国家知識産権局公式サイト

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