상표 선점으로 중대한 거래 기회를 수탈한 경우,징벌적 손해배상 기준의 확정

심판 요지

권리 상표의 인지도가 높고, 피고인이 악의적으로 상표를 선점하여 중대한 프로젝트에서 악의적인 경쟁을 한 경우, 악의적인 상표권 침해로 구성된다. 침해 기간이 길고, 한 번의 침해 거래 금액이 큰 경우, 상황이 심각한 것으로 구성된다. 권리침해로 취득한 이익을 정확히 확인하기 어려운 경우, 이미 확인된 침해 거래 금액과 참작된 침해 이익률을 기준으로 배상 기준을 계산할 수 있으며, 권리침해 악의 정도와 정황 심각성에 따라 높은 배수의 징벌적 배상을 결정할 수 있다.

사건 번호

1심: 상하이 지식재산권 법원 (2021)沪73민초2474호

2심: 상하이시 고등인민법원 (2024) 후민종 571호

사건 개요

원고 노르웨이 해모회사는 노르웨이의 유명한 알루미늄 기업으로, 중국에서 두랄루민 등 상품에 사용되는 " ", "海德鲁", "Hydro" 상표를 등록하였으며, 원고 베이징 해모 회사를 포함한 여러 관련 회사가 알루미늄 형재, 금속 문창에 사용하여 높은 인지도를 가지고 있다. 어느 문창 공급 프로젝트에서 베이징 해모 회사가 공급업체로 선정된 후 2020년 7월에 계약초안을 체결하였다.

프로젝트 측은 같은 해 7월 30일,피고인 신갑화사가 베이징 해모회사의 "海德鲁" 브랜드가 신갑회사 소유라고 주장하는 이메일통지를 받았고, 결국 베이징 해모회사와 계약을 체결하지 않고 같은 해 7월 25일 신갑회사와 계약을 체결하고 실제로 이행했으며, 해당 문창상품은 신갑회사와 그 계열사인 신을회사, 신병회사가 공동으로 운영하고 피소된 침해 표지를 사용했으며, 준공 결산 가격은 2,400만 위안9(약KRW 51억이상) 이상이었다.

두 원고는 조사를 통해 2009년부터 2015년까지 신을회사가 베이징 해모 회사로부터 해당 브랜드 알루미늄 형재를 지속적으로 구매한 사실을 발견했으며, 신갑 회사는 2015년 9월부터 "하이드로", "HYDRO" " "를 포함한 대량의 상표를 출원했거나 양도받아 금속문창에 사용했지만, 금속문창 상품에 대한 상표는 모두 등록 승인을 받지 못하거나 취소되거나 무효 선고를 받았다. 두 원고가 본안 소송을 제기한 후, 신갑 회사는 3년불사용 이유로 해당 권리 상표에 대해 취소 신청을 제기했다. 두 원고는 위와 같은 행위가 자신들의 유명 상표에 대한 침해 및 부정경쟁을 구성한다고 주장하며, 3명 피고에게 침해 중단, 영향 제거, 경제적 손해 배상 3,050만 위안(벌금 포함)(KRW약 65억이상) 및 합리적 비용지출 150만 위안(KRW3200만이상)을 명령할 것을 소송으로 요청했다.

1심 법원은 심리를 거쳐 3명의 피고가 유사 상품에 권리 상표와 근사한 상표를 사용하여 관련 대중에게 혼동을 일으킬 수 있어 상표권 침해를 구성한다고 판단했다. 신갑 회사는 권리 상표가 정상적으로 사용되고 높은 인지도를 가지고 있음을 알면서도 유사 상품에 악의적으로 근사 상표를 등록출원하고, 악의적으로 선점한 상표를 이용해 원고의 상표 사용 행위에 대해 침해 소송을 제기하는 것을 통해 거래 기회를 얻었으며, 두 원고가 본 소송을 제기한 후 3년 불사용 이유로 원고의 상표에 대해 취소 신청을 제기한 것은 신의 성실 원칙과 상업 도덕을 위반하고 두 원고의 합법적 권익을 침해하며 시장 경쟁 질서를 교란시켜 부정 경쟁을 구성한다고 판단했다. 3명의 피고의 행위는 상표권을 악의적으로 침해한 것으로 상황이 심각하여 징벌적 배상을 적용해야 하며, 해당 프로젝트의 준공 결산 가격 및 합리적인 이익률 20%로 배상 기준을 계산하고, 해당 기준의 5배로 최종 배상 금액을 결정하고 원고 측의 합리적인 권리 보호 비용을 지불해야 한다고 판단했다. 3명의 피고에게 침해 중지를 명하고 영향을 제거하며, 두 원고에게 2,400만 위안 이상의 경제적 손실과 침해 행위를 억제하기 위해 지출한 합리적인 비용 100만 위안을 공동으로 배상하도록 판결했다.

1심 판결 후, 두 원고와 세 피고 모두 항소를 제기했으나 이후 모두 항소를 취하했으며, 2심 법원은 법에 따라 이를 허가하는 결정을 내렸다.

(출처:상하이고급법원)

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