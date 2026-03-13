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13 March 2026

国家知識産権局、2026年立法計画を公表　新興分野の法整備を推進

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2026年は中国の「第15次五カ年計画」の初年度にあたる。国家知識産権局（CNIPA）はこのほど、「2026年立法作業計画」を正式に公表し、知財関連法整備を加速する方針を打ち出した。

　同計画は、経済・社会発展の重点課題や国民の関心が高い分野を見据え、新興分野に対応した知財立法の充実を図る内容である。法制度の体系性、整合性、協調性、即応性を高めることで、法治に基づく知財強国建設を一段と推進する考えである。

　立法機関との連携により改正を進める法律・行政法規として、「中華人民共和国商標法」および「集積回路配置設計保護条例」の改正を明記した。

　部門規制（省令等）の見直しでは、特許優先審査制度の改善に重点を置き、「特許優先審査管理弁法」を改正する。さらに、「集積回路配置設計保護条例」の改正動向に合わせ、その実施細則も整備する方針である。

　さらに、「商標法実施条例」の改正に向けた検討を加速するほか、地理的表示を対象とする新条例の起草作業にも着手する。加えて、「特許代理管理弁法」の改正や「集積回路配置設計行政裁決弁法」の制定も視野に入れる。これら一連の措置により、知的財産権に関する法律規範を体系的に整備していく構えだ。

出所：国家知識産権局公式サイト

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