2025년 지식재산권 업무 추진 성과 발표

중국 구무원은 기자회견을 통해 2025년 지식재산권 업무 추진성과를 발표하였다.

국가지식산권국 루이 원바오 부국장은 2025년에 연간 각종 목표와 과제를 높은 수준으로 완수하여 '제14차 5개년 규획'을 성공적으로 마무리하였다고 강조하면서 2025년 지식재산권 데이터 현황을 다음과 같이 발표하였다.

1.특허

연간 발명특허 약 97만2000건,실용신안특허 약146만1000건,디자인특허 약 66만6000건이 등록되었다.발명특허의 심사 기간은 2024년 기준15.5개월에서 15개월로 단축되었다.특허협력조약 국제특허출원은 약 7만 8000건 접수되었고 중국 출원인이 헤이그 시스템을 통해 제출한 국제디자인출원은 2844건에 달하였다.2025년 말 기준으로 중국 국내의 유효 발명특허 건수는 약 532만 건에 이르렀으며,인구 1만 명당 고부가가치 발명특허 보유량은 16건을 기록하였다.특허집약산업의 부가가치 GDP에서 차지하는 비중은 2024년 기준 13.38%로 전년 대비0.34% 상승하며 지식재산권 '14차5년 규획'의 예상 목표를 초과 달성하였다.

2.상표

연간 등록 상표는 약 420만6000건에 달하였으며 각종 상표 심판 사건은 약38만4000건,이의 신청 사건은 약11만2000건이 처리되었다.상표의 심사기간은 4개월로 안정적인 수준을 유지한다.연간 중국 출원인이 마드리드 시스템을 통해 제출한 국제상표출원은 약6718건이 접수되었다.2025년 말 기준으로 중국 국내의 유효 상표 건수는 약4987만7000건에 달하였다.세계지식재산기구가 발표한 전 세계5000대 브랜드의 국가 지역별 가치 순위에서 중국은 브랜드 가치 약 1조8100억 달러로 평가되며 미국에 이어 세계 2위를 기록하였다.

3.지리적표시

연간 신규로 인정된 지리적표시 제품은 104개,지리적표시를 단체표장 또는 증명표장으로 승인한 건수는 51건이다.지리적표시 전용표지를 사용할 수 있도록 승인된 경영주체는 약2만 개를 초과하였다

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