11 March 2026

浙江省、2026年「データ知的財産改革」アクションプランを策定

浙江省知的財産局と浙江省市場監督管理局は、データの知的財産における先行優位性を強固にし、制度の枠組みを最大限に活用してデータのイ
浙江省知的財産局と浙江省市場監督管理局は、データの知的財産における先行優位性を強固にし、制度の枠組みを最大限に活用してデータのイノベーションと価値創出を促進するため、『2026年浙江省データ知的財産改革工作計画』（以下「工作計画」）を共同で発表した。

本計画は「制度構築」「産業育成」「価値転換」「基盤強化」の4方向を柱とし、計34項目の重点任務を展開する。

l 制度のイノベーション: 法制化に向けた調査、中央政府と地方の連携審査、標準規格（スタンダード）の策定、省を跨いだ保護協力体制の構築。

l 産業のエンパワーメント: 重点分野でのデータ成果発掘、24の産業モデル育成、100件の「軽快好省（効率・低コスト）」なベンチマーク・アプリケーションの構築。

l 価値転換の推進: AI活用シーンとの融合、知財金融（ファイナンス）のルート拡大、データ流通の国際展開（クロスボーダー実践）。

l 基盤・保障措置: 登録プラットフォームのアップグレード、専門人材の育成、普及啓発活動の強化。

2026年末までの主要目標：

  1. 累計登録数: データ知的財産の登録件数を3.5万件以上に拡大。
  2. 運用規模: データ知財に関連する運用・取引額を**200億元（約4,000億円）**以上に。
  3. 経済への貢献: 関連企業の売上高が、デジタル経済中核産業の総売上高に占める割合を15%以上に引き上げる。

浙江省は今後、政策の連動と現場主導のイノベーションを軸に計画を着実に遂行する。データ知的財産とデジタル経済、およびAI産業の深層的な融合を加速させ、中国全土、さらには国際社会に波及する「データ知的財産イノベーション・ハブ」および発展モデルの構築を目指す。

出所：国家知識産権局公式サイト

