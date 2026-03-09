「康信（Kangxin）IPプラットフォーム」の最新機能のご案内

この度、弊社が提供する「康信（Kangxin）IPプラットフォーム」の最新機能をご案内申し上げます。本プラットフォームは、企業の知財部門が43カ国}

この度、弊社が提供する「康信（Kangxin）IPプラットフォーム 」の最新機能をご案内申し上げます。本プラットフォームは、企業の知財部門が43カ国・地域の商標および特許の全存続期間（ライフサイクル）を圧倒的な効率で管理できる包括的なSaaSソリューションです。

- AI駆動型検索： 高精度なグローバル?クロスボーダー検索文字商標：多言語エンジン（日・中・英・韓）を搭載。海外市場における文字商標の称呼・外観・観念上の類似性判断の課題を解決します。図形商標：高度なAIコンピュータビジョンによる「画像検索」を実現。ウィーン分類も自動認識し、類似商標を迅速に特定します。

- グローバル・ビッグデータ： 1億6,000万件以上の商標データを基にした、戦略的な意思決定を支援する分析機能。

- 著作権タイムスタンプ： 即時の著作権認証および防御開示のためのタイムスタンプ付与。改ざん不可能な法的証拠として、先行技術の保護を確実にします。

- ライフサイクル管理の効率化： 商標の名義変更、譲渡、更新手続き、および特許年金の納付管理を一元化。期限管理アラート機能により、権利の失効を未然に防ぎます。

本プラットフォームの導入により、知財業務のワークフロー最適化や管理コストの削減をご検討いただけるようであれば、貴社のニーズに合わせたデモンストレーションを実施させていただきます。

