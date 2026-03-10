最高人民法院知的財産権法廷年次報告書（2025）要点まとめ

Article Insights

Kangxin are most popular: within Consumer Protection topic(s)

一、 裁判全体の動向：事件数は高水準で推移、裁判効率はトップクラス

1. 事件規模は持続的に拡大：2025年末までに、知財法廷は2019年の設立以来、累計24,602件の事件を受理し、23,069件を審理終結した。うち2025年単年度の新規受理件数は2,663件、結審件数は3,146件で、結審件数は前年比8.5％増加し、司法システムが複雑な技術関連紛争を処理する高い効率性を示した。

2. 審理効率が極めて高い：企業が広く関心を寄せる管轄権異議などの手続き的問題に対し、知財法廷は極めて迅速に対応し、管轄関連事件の平均処理期間はわずか25.3日であり、企業の訴訟時間コストを大幅に削減した。

3. 多様な結案方式：2025年の全体的な判決変更率は15.0％、原判決維持率は62.2％であった。注目すべきは、訴え取下げ（16.9％）と調停（5.1％）による結案比率が合計22％に達したことで、知財法廷が単に裁判を行うだけでなく、紛争の実質的解決を積極的に推進し、企業に「ウィンウィン」の可能性を提供していることを示している。

二、司法保護の強化：懲罰的賠償が常態化し、賠償額が過去最高を更新

外国企業にとって、これが最も核心的な注目点である。中国知財法廷は高額賠償、特に懲罰的賠償の広範な適用を通じて、知的財産権侵害のコストを著しく引き上げている。

1. 懲罰的賠償の適用が急増：2025年、知財法廷は30件の訴訟で懲罰的賠償を適用し、事件数は前年比66.7％急増した 年間の懲罰的損害賠償総額は11億3000万元に達し、前年比29.4％増、1件あたりの平均賠償額は3800万元に上った。これは懲罰的賠償制度が「確立」から「運用」段階へ移行し、悪質・反復的侵害を打撃する常備兵器となったことを示す。

2. 高額賠償の常態化：2025年には32件の事件で1000万元を超える高額賠償が認められ、賠償総額は25億4000万元に達し、事件当たりの平均賠償額は8000万元に上った。知財法廷設立以来、累計73件の事件で1000万元超の賠償が認められ、総額は52億4000万元に達している。

懲罰的賠償の 典型事例：

- 「ガラス製造装置」技術秘密侵害事件：3倍の懲罰的損害賠償を適用し、3億8千余元の賠償を命じ、ハイエンド設備製造分野における侵害行為を厳しく処罰。

- 「NP01154」トウモロコシ新品種侵害事件：懲罰的損害賠償を適用し5300余万元の賠償を命じ、植物新品種侵害事件における最高賠償額を更新。

- 「石英ガラス繊維」技術秘密侵害事件：侵害行為の長期化・広範囲化・巨額利益獲得などの要素を総合的に考慮し、2億余元の賠償を命じ、航空宇宙・軍事産業などの戦略分野における中核技術の重点保護を明確に示した。

- 「口腔CBCT」技術秘密侵害事件：権利者の約2億元に及ぶ賠償請求を全額認容。

三、事件構造の変化：特許及び戦略的新興産業関連事件の割合が上昇

- 特許事件が絶対的主導：2025年に受理された特許事件の割合は2019年の74.7%から86.1%に上昇し、4027件に達した。これは技術関連紛争の核心が特許保護に集中しつつあることを反映している。

- 戦略的新興産業案件の急成長：戦略的新興産業関連案件の割合は2019年の17.6%から2025年には32.4%に上昇。バイオ医薬、新エネルギー、ハイエンド製造、人工知能などの分野における紛争が増加しており、知財法廷の審理実務がこれらの先端技術の知的財産保護の境界線を画定しつつある。

a) 医薬分野：知財法廷は医薬品の革新性とアクセス可能性のバランスを図っている。例えば「川芎嗪硝酮衍生物」特許出願事件では、予期せぬ技術効果を有する医薬品特許出願は認可されるべきと認定し、医薬品開発企業に積極的なシグナルを送った。

b) 種苗分野：植物新品種事件は年平均46.2％の高成長を維持。2025年には品種権者の勝訴率が90％に達し、農業科学技術革新に対する強力な保護姿勢を示した。

四、独占禁止と公正競争：「内巻」を規制し、市場秩序を維持

知財法廷は司法による独占禁止機能を積極的に発揮し、企業に公正な競争環境を提供する。

1. 独占禁止事件の審理：設立以来、独占事件347件を受理し、うち66件が独占行為と認定された。2025年には49件を審理終結し、うち15件で独占行為を認定した。

2. 民生分野の重点規制：知財法廷は医薬品・建材分野などの独占行為を重点的に処理した。例えば、原料薬樟脳の横断的独占協定事件では、独占禁止行政執行決定を維持し、原料薬市場を効果的に規範化した。

3. プラットフォーム経済と行政独占の規制：モバイル決済プラットフォーム企業の市場支配的地位濫用事件では、大型プラットフォームに競争のレッドラインを定め、消費者の選択権を保護し、相互接続を促進した。「シェア電動自転車」行政独占事件では、行政機関による違法な特許権設定が行政独占を構成すると初めて認定し、全国統一大市場の構築を強力に推進した。

4. 「内巻式」競争の抑制：知財法廷は司法指導を通じて、新エネルギー企業間で数年にわたり続いた50件以上の相互訴訟紛争を一括解決に導き、企業を悪性競争からイノベーション発展へと転換させ、業界全体の利益を守った。

五、 国際案件の審理：平等な保護により、中国は訴訟の優先地へ

国際案件のデータは、外国企業が中国の知的財産司法環境に対する信頼と関与度を直接反映している。

- 国際案件は持続的に増加：2025年に新規受理した国際案件及び香港・マカオ・台湾関連案件は449件で、新規受理案件の16.9％を占めた。知財法廷設立以来、国際案件は年平均18.7％増加しており、ますます多くの外国主体が中国知財法廷で知的財産紛争を解決することを選択している。

- 案件発生国別分布：受理した国際案件のうち、EU諸国（主にドイツ、フランス、イタリアなど）が37％、米国が31％、日本と韓国がそれぞれ14％と3％を占めた。これは、欧米・日韓企業が中国の知的財産司法保護における重要な参加者であることを明確に示している。

- 平等な保護が認められる：知財法廷は国民待遇などの国際的義務を真摯に履行している。例えば「天然プロテアーゼ3」技術秘密侵害事件では、外国企業がわざわざ知財法廷を訪れ感謝の錦旗を贈呈した。「CETP阻害剤」特許認可事件では、外国企業が書簡で「中国での投資・発展への確信が深まった」と表明した。

- 国際案件の調停率が高い：国際民事二審実体案件の調停・和解率は36.7％に達し、全国の国際案件平均を大幅に上回る。高い調停率は、外国企業が判決による保護だけでなく、協議によるウィンウィン解決も可能であり、商業的・時間的コストを節約できることを意味する。例えば、チップライセンスに関するグローバル標準必須特許（SPMP）紛争では、知財法廷の管轄異議事件で中国知財法廷の管轄権が認められた後、国内外の当事者が世界52件の相互訴訟案件について包括的和解を達成した。

- 国際ガバナンスへの参画：知財法廷は世界知的所有権機関（WIPO）などの国際機関に積極的に典型事例を提供し、66件の裁判文書が新たにWIPOLEXデータベースに収録され、世界の知的財産ガバナンスに「中国の知恵」を貢献している。

六、下級審への指導と手続きの革新：裁判の予測可能性の向上

- 裁判基準の統一：裁判所は年次『裁判要旨』（2024年版は約41万字）とデータ分析報告書の公表、および人民法院判例データベースへの51件の判例提供を通じて、全国の技術関連事件の裁判基準を効果的に統一し、企業が法的リスクをより明確に予測できるようにした。

- 不誠実な訴訟の取り締まり：裁判所は「いかなる者も不法行為によって利益を得てはならない」と明確に規定。2025年には悪意訴訟・虚偽訴訟等に対し司法処分や犯罪手掛かりの移送等を実施し、訴訟環境の浄化と誠実な企業の合法的権益保護を効果的に推進した。

<提言>

1.中国の司法保護の価値を再評価。高額賠償と懲罰的賠償の常態化適用により、中国裁判所は世界的な知的財産権保護の有力な選択肢となっている。中核技術については、単なる防御的市場と見なすのではなく、グローバルな訴訟・紛争解決戦略における優先地の一つとして位置付けるべきである。

2.戦略的新興産業における裁判規則に注目。バイオ医薬、新エネルギー、人工知能などの分野に携わる場合、中国裁判所の判例が急速にルールを形成しつつある。裁判事例を注視することで、研究開発戦略や特許ポートフォリオのタイムリーな調整が可能となる。

3.調停メカニズムの積極的活用：裁判所の調停・撤回率が37％以上（特に国際案件）に達している事実は、中国裁判官が技術案件において商業的ウィンウィンの解決点を見出すことに長けていることを示している。紛争発生時には、特にグローバルな相互訴訟が絡む場合、裁判所の主導による包括的和解の成立を積極的に検討すべきである。

4. 信義誠実の原則を遵守。裁判所は悪意訴訟や手続濫用行為への取り締まりを強化している。権利行使や訴訟参加にあたっては、自らの権利基盤が明確かつ安定していること、行為が善意かつ正当であることを確保すべきである。

5.独占禁止コンプライアンスの重視。プラットフォーム経済や民生分野における独占行為に対する裁判所の規制強化に伴い、企業は中国事業における独占禁止コンプライアンス審査を強化し、「レッドライン」に触れないよう注意すべきである。

出所：最高人民法院知的財産権法廷

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.