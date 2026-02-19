ICANN 2026年重新开放新通用顶级域名及品牌顶级域名的申请窗口

商标权利人须知

互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）将于 2026 年 4 月重新开放新一轮通用顶级域名（gTLD）及品牌顶级域名（Brand）的申请窗口。这是自2012年上一轮开放以来的首次机会。在上一轮申请中，提交了近 2000 份申请，最终有超过 1200 个新通用顶级域名向公众开放。

此次即将到来的申请窗口为商标权利人提供了一个加强和保障其数字业务的难得的机会。通过品牌顶级域名（Brand），企业能够运营其专属的顶级域名，例如谷歌（google）和可口可乐（coca-cola）均在 2012 年申请轮次中成功注册了各自的专属品牌域名。此类域名不仅能构建可信赖的数字生态系统、增强品牌知名度，更能显著增强对线上资产的掌控力。然而，现阶段互联网用户对品牌顶级域名的认知度较低，且在组织内部推行仅使用此类域名也可能面临挑战。此外，即便成功注册品牌顶级域名，现有通用顶级域名的非授权注册行为仍将持续存在。

2026年申请轮次关键信息

申请周期：2026年4月开启，预计持续约12-15周。

最终指南：最终版《申请人指导手册》预计于 2025 年 12 月下旬发布。

申请费用：每个通用顶级域名的申请费用为 227,000 美元

流程复杂性：申请流程具有高度行政性和技术性要求，需进行战略规划与充分准备。

为何商标权利人需关注此次申请

尽管2026年轮次将分配的新通用顶级域名的总数尚不确定，但一个趋势显而易见：投机性域名注册人和网络域名抢注者将密切关注本轮申请。一旦新的顶级域名开放通用注册，第三方可能抢先注册包含权利人品牌名称的域名。

由于域名注册遵循"先到先得"的原则，商标权利人必须提前采取行动。

如何保护并强化您的品牌

为降低风险并把握机遇，商标权利人应采取以下措施：

评估是否申请品牌顶级域名，此类域名作为战略资产可确保长期数字专属权。

识别可能影响品牌保护或行业定位的相关新通用顶级域名。

对即将上线的顶级域名实施主动监控。

在 2026 年申请窗口开放前制定注册与维权策略。

罗思助力商标权利人全流程服务

我们为商标权利人提供贯穿ICANN 申请全流程的支持服务，包括评估申请的可行性与投资回报率、协助准备申请材料以及在新的域名空间中保护您的品牌权益。尽早规划至关重要，立即启动准备工作的企业将能在 2026 年抢占先机，稳固其自身的战略优势。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.