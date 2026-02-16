WIPOが「2026年世界知的財産報告書」を発表へ、「イノベーションの拡散」に焦点を当てる

世界知的所有権機関（WIPO）は、2026年2月17日にジュネーブで旗艦報告書『2026年世界知的所有権報告書：イノベーションの拡散』（World Intellectual Property Report 2026 on Diffusion of Innovation）を正式に発表すると発表した。

本報告書は、革新的な技術が異なる経済圏間でどのように拡散するか、また政策決定者が知的財産制度を通じて技術導入と経済成長を促進する方法に焦点を当てる。さらに、WIPO調整委員会は2月12日から13日にかけて特別会合を開催し、次期事務局長候補者を指名する予定である（現事務局長の任期は2026年9月に終了）。こうした一連の動きは、2026年が世界の知的財産ガバナンスのルール調整における重要な転換期となることを示唆している。

出所：WIPO

