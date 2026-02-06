ARTICLE
6 February 2026

2026商标管理大变局：从"代理依赖"到"数字化自主"的范式跃迁

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
2025-2026年，中国企业商标管理正处于一个历史性的转折点。一方面，国家知识产权局行政监管逻辑底层重构，官方文书送达机制发生重大转向；另一方
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin are most popular:
  • within Consumer Protection topic(s)

2025-2026年，中国企业商标管理正处于一个历史性的转折点。一方面，国家知识产权局行政监管逻辑底层重构，官方文书送达机制发生重大转向；另一方面，2026年《商标法》全面修订呼之欲出，异议期缩短、动态标志入法等新政倒逼管理提速。

在"外包保险杠"消失、法律时效严管控的双重螺旋下，企业商标负责人如何利用"AI+数字化"重塑管理防线？

一、行政实务之变：消失的"保险杠"与合规危机

1. 官方通知直达：告别"被动等待"时代

自2025年9月起，商标局针对撤三、异议答辩、无效宣告等关键程序，停止向代理机构同步抄送通知书。

痛点：过去代理机构是信息的"缓冲垫"和"预警塔"，即便企业内部签收疏漏，代理机构也能兜底提醒。

危机：现阶段权利人成为唯一接收方。若企业注册地址与办公地址分离，或内部行政流转不畅，极易导致因错失绝限而导致的权利丧失。

2."撤三"门槛抬升：从形式审查到实质调查

2025年5月实务修订后，申请"撤三"不再是简单的"盲测"。

新规：申请人须提交涵盖官网、新媒体、电商平台甚至线下实地调查的初步证据。

挑战：这要求企业法务不仅要具备更强的多维数据抓取能力（攻），更要在无代理预警的情况下，在极短时间内精准调取日常经营证据（守）。

二、法律修订前瞻：2026《商标法》修订的三个核心信号

2026年1月，国新办明确《商标法》将迎来系统性大修，企业需重点关注三个维度：

时效紧缩：异议期由3个月缩短至2个月。这意味着决策链条必须被压缩，传统的人工审批流已无法适应法律节奏。

严惩恶意：针对"心机商标"及囤积行为的治理力度加大，情节严重者直接撤销，确权逻辑从"数量竞争"转向"诚信合规"。

新样态准入："动态标志"（如App启动动画、影视片头等）将开放注册。这要求企业的监测范围从静态文字图形，延展至视听多媒体领域，AI视觉识别技术将成为刚需。

三、从"人工比对"到"智能识别"的技术跃迁

传统商标检索主要依赖维也纳编码或文字匹配，在处理多语言及复杂图形时存在局限。当前的技术进步主要体现在两个平行的方向上：

1.文字检索的语义升级

在文字商标领域，AI的自然语言处理技术推动了从"字面匹配"到"语义理解"的演变。多模态模型能够更好地理解查询意图，处理同义词、跨语言和文化差异问题。

2.图形检索的视觉突破

图形商标查询可以基于计算机视觉的AI智能识别。

康信IP平台为代表的工具，正是运用先进的AI图像识别算法，对商标的视觉元素、结构、颜色分布等进行深度解构和比对。当用户上传图形商标时，系统能自动分析其视觉特征，关联维也纳编码，并高效检索全球范围内的近似图形。

实践表明，先进的视觉检索系统已能覆盖约97%审查员引用的相似商标，在图形比对这一专业领域显著提升了检索的全面性和效率。

四、全球视野：瑞幸泰国案后的出海反思

2025年瑞幸咖啡在泰国商标案中的千万泰铢级别胜诉，为出海企业提供了两点关键启示：

防御前置：在东南亚等高风险市场，必须建立覆盖全球的监测预警体系。

证据颗粒度：胜诉的关键在于适应当地语境的证据体系。数字化平台能跨国界、跨语言调取全球数据，助力企业在海外侵权战中夺回主动权。

结语：在不确定性中锁定确定性

2026年的商标管理战场是一场关于速度、精度与自主掌控力的竞赛，规则在变，工具在变，但核心逻辑已然清晰：唯有将资产可视、流程可控、风险可防的自主管理能力握在手中，才能为品牌构建真正的确定性。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Kangxin Partners
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More