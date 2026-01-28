ARTICLE
28 January 2026

中国法院、2025年の知的財産権民事一審が47万件超

中国最高人民法院はこのほど、2025年の司法裁判活動に関する主要データを公表した。これによると、人民法院が受理した第一審の知的財産権に&
China Intellectual Property
中国最高人民法院はこのほど、2025年の司法裁判活動に関する主要データを公表した。これによると、人民法院が受理した第一審の知的財産権に関する民事事件は47万件余りに上り、前年から5％超増加した。

　同年に受理された刑事第一審事件は100万件余りで、確定判決を受けた被告人は140万人余りとなった。事件数、被告人数はいずれも前年を下回り、刑事分野では減少傾向が続いた。一方、民商事分野では第一審事件が2000万件余りと、前年比で11％超の増加を記録した。

　とりわけ渉外の民商事案件の増加が顕著である。涉外民商事一審事件は約4万件に上り、前年からほぼ5割増と大幅に伸びた。裁判所は渉外司法の効率と専門性を高め、中国内外の当事者を法の下で平等に保護する姿勢を鮮明にしている。最高人民法院は、こうした取り組みを通じて、「一帯一路」構想の高品質な発展と、より高水準の対外開放を司法面から支える方針を示している。

出所：中国法院網

