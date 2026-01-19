ARTICLE
19 January 2026

2026年世界知识产权日主题公布

近日，世界知识产权组织（WIPO）公布了2026年世界知识产权日主题——"知识产权和体育：各就位、预备、创新！"。
WIPO在其网站上介绍，每年4月26日，全世界共同庆祝世界知识产权日。2026年的世界知识产权日将聚焦知识产权和体育，探索知识产权如何推动体育世界的创造与创新。体育不仅仅是比赛——它与时尚、娱乐、媒体、健康、游戏和消费品等领域紧密交织。从尖端设备和改变规则的技术，到鼓舞人心的品牌和设计，知识产权为充满活力的体育文化提供动力，激励着世界各地的人们并将他们联系在一起。专利、设计、商标和版权等知识产权激励创新，并促进体育与跨行业的连接，激发创造力、技术进步和经济增长。

WIPO号召，在2026年的世界知识产权日，让我们一同向创造者、发明家和企业家致敬，他们的激情和创意推动着体育的未来，让体育世界保持繁荣、充满活力，并惠及全球各地的每一个人。（来源：国家知识产权局官网）

