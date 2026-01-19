国家知识产权强国建设工作部际联席会议办公室发布《知识产权强国建设发展报告（2025年）》

Kangxin ’s articles from Kangxin are most popular:
建设中国特色、世界水平的知识产权强国，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。为加快推进知识产权强国建设，深入实施《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，国家知识产权强国建设工作部际联席会议办公室会同有关方面编制完成《知识产权强国建设发展报告（2025年）》（以下简称《报告》）。
《报告》总结了我国知识产权强国建设发展目标总体进展情况和知识产权强国建设取得的成效，评价了知识产权强国建设发展状况，分析了知识产权强国建设面临的形势，并对知识产权强国建设发展进行了展望。《报告》显示，我国知识产权强国建设指数稳步提升，达到131.8分，较上年提高6.3分；地区知识产权发展指数平均得分持续提升，达到81.73分。（来源：国家知识产权局官网）
