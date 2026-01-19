ARTICLE
19 January 2026

国家知识产权强国建设工作部际联席会议办公室发布《知识产权强国建设发展报告（2025年）》

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
建设中国特色、世界水平的知识产权强国，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。
China Intellectual Property
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin  ’s articles from Kangxin are most popular:
  • in China
Kangxin are most popular:
  • within Consumer Protection topic(s)

建设中国特色、世界水平的知识产权强国，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。为加快推进知识产权强国建设，深入实施《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，国家知识产权强国建设工作部际联席会议办公室会同有关方面编制完成《知识产权强国建设发展报告（2025年）》（以下简称《报告》）。

《报告》总结了我国知识产权强国建设发展目标总体进展情况和知识产权强国建设取得的成效，评价了知识产权强国建设发展状况，分析了知识产权强国建设面临的形势，并对知识产权强国建设发展进行了展望。《报告》显示，我国知识产权强国建设指数稳步提升，达到131.8分，较上年提高6.3分；地区知识产权发展指数平均得分持续提升，达到81.73分。（来源：国家知识产权局官网）

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Person photo placeholder
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More