13 January 2026

中国、不正な商標使用7類型を重点規制　具体例示で運用基準を明確化

中国国家知識産権局（CNIPA）はこのほど、「商標使用管理強化に関する通知」を発表し、不正な商標使用の是正と消費者権益の保護を目的として
　中国国家知識産権局（CNIPA）はこのほど、「商標使用管理強化に関する通知」を発表し、不正な商標使用の是正と消費者権益の保護を目的として、重点的に規制する七つの違法な商標使用行為を明確に示した。同局はさらに、関係機関や事業者の正確な理解と執行を促進するため、公式サイト上で詳細な解釈文を公表し、具体的な事例を交えながら7類型の行為を逐一説明した。

　

　今回の解釈文は、「通知」に列挙された7類型について、その法的趣旨や具体的な行為態様を掘り下げて説明するものであり、商標使用に関する実務上の不明確さを解消する狙いがある。

　

　重点規制の対象となる7類型は以下の通りである。(1)虚偽表示などが含まれる使用禁止の未登録商標を使用する行為、(2)登録商標を欺瞞的に使用する行為、(3)未登録商標を登録商標と偽って使用する行為、(4)使用が義務付けられているにもかかわらず登録商標を使用しない行為、(5)商業活動において「中国馳名商標」の文字を顕著に使用して宣伝する行為、(6)集団商標や証明商標の使用規則に違反する行為、(7)商標代理機関による違法な代理行為。

　

　同時に「通知」は、業務メカニズムの健全化、重点的な実態調査の実施、速やかな通報対応、コンプライアンス指導の強化、総合的な管理の強化、良好な雰囲気醸成という6項目の具体的な措置を提起した。これにより、中央と地方の連携、部門間の協力をさらに強化し、各施策の着実な実行を確保する。国家知識産権局は、これらの取り組みを通じて商標使用環境の改善と権利侵害の未然防止を図り、国民の利益を実質的に守るとしている。

出所：国家知識産権局公式サイト

