9 January 2026

商標法、改正草案を公表　45日間の意見募集を開始

中国の第14期全国人民代表大会常務委員会は、第19回会議において「中華人民共和国商標法（改正草案）」を審議した。
　中国の第14期全国人民代表大会常務委員会は、第19回会議において「中華人民共和国商標法（改正草案）」を審議した。これを受け、同改正草案が正式に公表され、社会一般から広く意見を募集することとなった。

　意見提出は、中国人大網（www.npc.gov.cn）または国家法律法規データベース（flk.npc.gov.cn）を通じてオンラインで行うことができるほか、書面による郵送提出も認められている。郵送先は全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会（北京市西城区前門西大街1号、郵便番号100805）で、封筒には「商標法改正草案意見募集」と明記する必要がある。意見募集期間は、公表日から起算して45日間と設定されている。

　中国の現行商標法は、1983年3月1日に施行されて以降、1993年2月、2001年10月、2013年8月、2019年に改正が行われてきた。今回公表された改正草案は、同法にとって5回目の改正に当たる。

出所：国家知識産権局Wechat公式アカウント

