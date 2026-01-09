安信方达简讯NO.202512

每年4月26日，我们都共同庆祝世界知识产权日。2026年，我们将聚焦知识产权和体育，指出知识产权如何推动体 育世界的创造与创新。

Article Insights

AFD China are most popular: within Media, Telecoms, IT, Entertainment, International Law, Government and Public Sector topic(s)

in China

➢2026年世界知识产权日主题揭晓--知识产权和体育：各就位、预备、创新！

每年4月26日，我们都共同庆祝世界知识产权日。2026年，我们将聚焦知识产权和体育，指出知识产权如何推动体 育世界的创造与创新。

从尖端设备和改变游戏规则的技术，到鼓舞人心的品牌和设计，知识产权为充满活力的体育文化提供动力，激励着世 界各地的人们并将他们联系在一起。

这个世界知识产权日，我们向创造者、发明家和企业家致敬，他们的激情和创意推动着体育的未来。（WIPO）

➢司法部 国家知识产权局印发《关于加强知识产权纠纷仲裁工作的指导意见》的通知

司发通〔2025〕71号

各省、自治区、直辖市司法厅（局）、知识产权局，新疆生产建设兵团知识产权局：

现将《关于加强知识产权纠纷仲裁工作的指导意见》印发你们，请结合实际认真抓好落实。

司法部 国家知识产权局

2025 年 12 月15日

关于加强知识产权纠纷仲裁工作的指导意见

为贯彻落实党中央、国务院关于强化知识产权保护的决策部署，加强知识产权纠纷仲裁工作，充分发挥仲裁在知识产 权全链条保护中的重要作用，提出如下指导意见。

一、加强专业化仲裁机构建设。支持具备条件的仲裁机构设立知识产权仲裁院（中心）等内设部门，设立知识产权仲 裁员名册，集中服务资源，提供专业仲裁服务。在全国范围内遴选20家仲裁机构，强化知识产权仲裁服务能力建设，建立全国 知识产权仲裁机构推荐名录。支持仲裁机构从商标专利审查员、预审员、知识产权律师、专利代理师、工程技术人员、知识产 权教学研究人员中选聘符合条件的专业人士担任仲裁员。完善知识产权仲裁秘书的选拔培养工作机制。建立知识产权仲裁专家 库。

二、完善专业仲裁规则。仲裁机构结合知识产权纠纷特点和实际，建立知识产权仲裁专门规则。推动国家级知识产权 保护中心和快速维权中心与仲裁机构建立协作机制，为知识产权仲裁提供咨询、立案协助、庭前调解等支持。探索技术调查官 参与仲裁程序，为查明仲裁案件技术事实提供咨询、出具技术调查意见。支持有关产业商协会在章程中设立知识产权仲裁条款， 推动商协会会员企业将知识产权争议提交仲裁解决。

三、扩大仲裁适用范围。支持仲裁机构与知识产权管理部门、相关商协会等建立健全协作机制，推动选择仲裁方式依 法化解知识产权合同纠纷和其他财产权益纠纷。拓宽知识产权仲裁范围，探索在专利开放许可、标准必要专利许可费等争议中 引入仲裁作为争议解决机制。结合“全国知识产权宣传周”“宪法宣传周”“民法典宣传月”等重要时间节点，落实“谁执法 谁普法”普法责任，组织开展知识产权仲裁专题宣传，提高知识产权仲裁知晓度。

四、推进涉外知识产权仲裁工作。鼓励仲裁机构积极参与涉外知识产权纠纷解决，与国际知识产权相关组织开展交流 合作，提升影响力和竞争力。支持仲裁机构与海外知识产权纠纷应对指导中心建立对接机制，引导企业选择中国仲裁机构处理 涉外知识产权纠纷。完善工作机制，支持世界知识产权组织仲裁与调解上海中心积极发挥作用，加大对中国知识产权仲裁工作 的宣传力度。

五、加强工作保障。知识产权管理部门、司法行政机关建立会商工作机制，及时研究知识产权纠纷仲裁工作中重点问 题，推动知识产权纠纷仲裁与行政裁决、行政确权、公证、调解等有机衔接，促进纠纷专业高效化解。在具备条件的区域打造 若干高水平知识产权仲裁基础研究平台，结合知识产权重点工作需求，开展专题研究。加大仲裁在数字经济、平台经济等新经 济新业态领域适用研究。分级分类开展形式多样的知识产权仲裁培训，提升运用仲裁解决纠纷的能力。建立知识产权仲裁典型 案例发布机制，定期收集发布各地知识产权纠纷仲裁工作有益做法经验。

➢商标法修订草案首次提请审议 “打擦边球”或面临严惩

商标法修订草案12月22日首次提请全国人大常委会会议审议，修订草案共9章84条，完善商标注册、管理和保护 制度，加强对商标侵权行为的查处。

从依法打击恶意抢注“冰墩墩”“谷爱凌”等商标，到“树上熟”“千禾0+”等带有欺骗性的注册商标被宣告无效， 近年来，国家知识产权局商标局持续打击行业乱象。

国家知识产权局局长申长雨介绍，此次商标法修订坚持问题导向，聚焦商标领域突出问题，完善商标注册、管理和保 护制度，并把实践中一些成熟的做法上升为法律。

在规范商标注册方面，修订草案增设专章将原来分散在各章的商标注册条件集中规定并予以完善。明确不以使用为目 的、明显超出正常生产经营需要申请商标注册的，不予注册。明确加强驰名商标保护，将禁止在不相同、不相类似的商品上抢 注他人已注册驰名商标，扩大至不区分注册与否均禁止抢注。

在强化商标管理方面，修订草案增加规定，明确以误导公众的方式使用注册商标的，由负责商标执法的部门责令限期 改正；逾期不改正的，处五万元以下的罚款；情节严重的，由国务院商标管理部门撤销其注册商标。此外，加强对商标代理机 构、商标代理从业人员的规范。

在加强商标专用权保护方面，修订草案加强对商标侵权行为的查处，增加对商标侵权涉嫌犯罪的移送、协同办理规定。 同时也明确恶意提起商标诉讼的，依法给予处罚，造成损失的依法承担民事责任。（新华社 记者 徐鹏航 刘祯）

To view the full article click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.