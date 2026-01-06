ニース分類第13版 (2026 テキスト)の導入に伴う「類似商品・サービス区分表」の改正

2025年12月26日、商標局は、「ニース分類類第13版 (2026 テキスト)の導入に関する通知」を公布しました。2026年1月1日以降の商標出願については、ニース分類第13版 (2026 テキスト)が適用されます。これに合わせ、商標局は中国における商標出願の指定商品・サービスの選択基準である「類似商品・サービス区分表」を改正し、その改正内容を公表しました。

以下に「類似商品・サービス区分表」の主な変更点をご紹介します（以下の内容は改正箇所の抜粋であり、全ての改正内容を含むものではありません）。

類似群の削除・新設

・0305類似群（類似群名：香料、エッセンシャルオイル）を全体として削除

・0921類似群（類似群名：眼鏡及びその部品）を全体として削除し、一部商品を新設の1011類似群（類似群名：眼鏡及びその部品）へ移行

商品・サービスの移行

・第9類 「３Ｄ眼鏡」090726 → 0921から0911へ移行

・第9類 「インダクター（電気用のもの）」090304 → 0913から0910へ移行

・第9類 「消防車」090297、「消防艇」090601 → 第12類へ移行

・第9類 「ペット用サングラス」090923 → 第10類へ移行

・第9類 「眼鏡拭き布」 → 第21類へ移行

・第11類 「電気あんか」110088、「電気靴下」110345、「電気ヒーター服」110351、「電気ベスト」C110061、「電気手袋」C110062、「電気ブーツ」C110063 → 第25類へ移行

・第21類 「散水用ホース用ノズル」210012 → 第17類へ移行

・第28類 「サーフスキー」280125 → 第12類へ移行

商品・サービスの削除

・第9類 「事故防止用身体防護具」090004

・第18類 「革製旅行用具入れ」180084

・第19類 「送水管用バルブ（金属製及びプラスチック製のものを除く。）」190077

・第35類 「事務用機器の貸与」350013

・第35類 「コワーキング施設における事務用機器の貸与」350158

商品・サービスの追加

・第7類 「農業用収穫ロボット」070627

・第7類 「家庭用電気式食品真空パッカー」070625

・第7類 「窓拭きロボット」070626

・第9類 「近距離無線通信（NFC）タグ」090965

・第9類 「仮想鏡（インタラクティブ電子ディスプレイ）」090961

・第9類 「実験室科学研究用遺伝子増幅装置」090964

・第9類 「原子力電池」090957

・第10類 「家畜用自動ワクチン接種装置」100345

・第10類 「フェイスマッサージローラー」100348

・第10類 「歯科用歯ホワイトニング機器」100349

・第10類 「視覚障害者用スマートステッキ」100344

・第10類 「医療用歩行補助具」100346

・第11類 「衣類清潔・消臭用スチームキャビネット」110421

・第19類 「建築用耐火石」190277

・第21類 「美容用ブラックヘッド吸引器」210482

・第21類 「美容用面皰吸引器」210482

・第29類 「食用植物油脂」290272

・第34類 「タバコ代替品としてのニコチンパウチ（医療用のものを除く。）」340047

・第35類 「建設プロジェクトコスト管理」350191

・第36類 「保険計画管理」360145

・第36類 「決済端末機レンタル」360146

・第37類 「電動移動体バッテリー交換サービス」370179

・第37類 「眼鏡修理・保守」370180

・第39類 「生物組織の極低温保存（倉庫保管）」390141

・第39類 「配送ロボットの貸与」390138

・第41類 「スポーツ活動機器の貸与」410266

・第42類 「サービスとしての人工知能（AIaaS）」420315

・第43類 「他人のための個人用品整理」450279

・第45類 「公証人サービス」450273

今回の区分表改正は、技術の発展と市場の変化を反映し、分類体系をより科学的かつ明確にすることを目的としています。2026年1月1日以降に提出される出願については、必ず改正後の「類似商品・サービス区分表」に基づき商品・サービスの指定を行い、分類誤りによる補正が生じないようご注意ください。

参照URL：https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/tzgg/202512/t20251226_36952.html

