2 January 2026

12월22일 국가지식산권국은 인공지능AI+...
China Intellectual Property
Kangxin  
국가지식산권국은 AI+지식재산권 공공서비스 응용 시나리오 구축 명단을 공표하였다

12월22일 국가지식산권국은 인공지능AI+지식재산권 공공서비스 응용 시나리오 구축 명단 공표에 관한 공지를 발표하였다

국가지식산권국은 지식재산권 분야에서 AI의 응용을 촉진하고 지식재산권의 창출 활용 보호 관리 등 통합형 서비스 시나리오를 구축하기 위해 AI+지식재산권 공공서비스 응용 시나리오 구축 선정 업무를 실시한 후 전문가 심사 종합 평가 등을 거쳐 18개의 대표적인 응용 시나리오를 선정하였으며 그중 일부 목록은 다음과 같다

AI+해외 지식재산권 권리 보호 지원 데이터 서비스

AI+기반 혁신 전 과정 윈스톱 서비스

AI+화학공학

