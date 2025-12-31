ARTICLE
31 December 2025

상표대리기관 및 직원의 신원 정보 확인 의무화

2025년11월24일 중국국가지식산권국은 <<상표대리기관 및 그 직원의 신원 정보 확인에 관한 공지>>를 발표하였다.

국가지식산권국은 상표대리기관 업무 규제 강화 및 상표대리기관 업계 감독 강화를 위해 2025년10월 20일부터 국가지식산권국과 상표 업무를 담당하는 모든 상표대리기관 및 그 직원들은 신원 정보를 확인받아야 한다고 밝히며 관련 세부사항을 다음과 같이 공지하였다

1.신원 정보 확인 대상:모든 상표대리기관과 그 직원들

2.신원 정보 확인 방법

국가 지식재산권 공공서비스 플랫폼에 아직 계정을 등록하지 않은 상표대리기관 및 그 직월은 가능한 한 신속하게 계정을 등록하여 기관명,통일사회신용코드,법정 대표자,업무담당자의 신원 정보 등이 사실이고 정확하며 유효한지를 확인해야 함

국가지식재산권 공공서비스 플랫폼에 계정을 등록하면 플랫폼이 상기 신원 정보를 자동으로 검증할 것임

또한 상표대리기관은 자사에 등록된 모든 직원의 개인 계정을 대리기관의 업무 담당자 계정으로 연동해야 함

3.신원 정보 확인 기한

2025년12월12일 까지 신원 정보 확인 작업을 완료해야 함

신원 정보 확인을 통과하지 못한 상표대리기관 또는 그 직원은 상표 업무를 처리할 없음

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

