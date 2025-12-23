ARTICLE
23 December 2025

知的財産強国建設に関する省庁連合会議事務局が「知的財産強国建設報告書（2025年）」を発表

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
中国の特色と世界水準を備えた知的財産強国の構築は...
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin are most popular:
  • in China

中国の特色と世界水準を備えた知的財産強国の構築は、習近平同志を中核とする中国共産党中央委員会が掲げる重要な戦略的展開です。知的財産強国建設を加速し、「知的財産強国建設要綱（2021～2035年）」および「国家知的財産保護・活用第14次五カ年計画」の更なる推進を図るため、知的財産強国建設に関する省庁連合会議事務局は関係各方面と連携し、「知的財産強国建設報告書（2025年）」（以下「報告書」）を完成させました。

本報告書は、知的財産強国建設の全体的な進捗状況と成果を総括し、発展の現状を評価し、国家が直面する課題を分析し、将来の展望を示しています。報告書によると、我が国の知的財産強国建設指数は着実に向上し、前年比6.3ポイント増の131.8ポイントに達しました。また、地域知的財産発展指数の平均スコアも引き続き上昇し、81.73ポイントに達しました。

「知的財産強国建設報告書（2025年）」原文

出所:国家知識産権局公式サイト

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Kangxin Partners
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More