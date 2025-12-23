Article Insights

Kangxin are most popular: in China

中国の特色と世界水準を備えた知的財産強国の構築は、習近平同志を中核とする中国共産党中央委員会が掲げる重要な戦略的展開です。知的財産強国建設を加速し、「知的財産強国建設要綱（2021～2035年）」および「国家知的財産保護・活用第14次五カ年計画」の更なる推進を図るため、知的財産強国建設に関する省庁連合会議事務局は関係各方面と連携し、「知的財産強国建設報告書（2025年）」（以下「報告書」）を完成させました。

本報告書は、知的財産強国建設の全体的な進捗状況と成果を総括し、発展の現状を評価し、国家が直面する課題を分析し、将来の展望を示しています。報告書によると、我が国の知的財産強国建設指数は着実に向上し、前年比6.3ポイント増の131.8ポイントに達しました。また、地域知的財産発展指数の平均スコアも引き続き上昇し、81.73ポイントに達しました。

「知的財産強国建設報告書（2025年）」原文

出所:国家知識産権局公式サイト

