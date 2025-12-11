ARTICLE
11 December 2025

1～9月の知財統計公表　特許・商標・地理的表示など各分野で進展

　国家知識産権局の戦略規画司が公表した今年1～9月の知的財産統計によれば、特許、商標、地理的表示、集積回路配置図設計などの分野で顕著な成果が見られ、国内のイノベーション活力が引き続き高まっている。
China Intellectual Property
国家知識産権局の戦略規画司が公表した今年1～9月の知的財産統計によれば、特許、商標、地理的表示、集積回路配置図設計などの分野で顕著な成果が見られ、国内のイノベーション活力が引き続き高まっている。

　

　1～9月の特許登録件数が68万2100件、実用新案の登録件数が111万8900件、意匠の登録件数が48万件となった。また、PCT国際特許出願の受理件数は5万6200件で、そのうち国内出願が92.8％（5万2200件）を占め、海外への知財展開ニーズが旺盛であることが示されている。

　

　商標登録では、1～9月の登録件数が合計329万4064件となり、そのうち国内登録が97.1％の319万8846件に達した。国内ブランド構築への積極性が高まり、商標保護に対する意識も強まっている。

　

　地理的表示に関する取組も進展している。1～9月に地理的表示保護製品として新たに認定された件数は2401件で、地理的表示を団体商標または証明商標として登録した件数は46件であった。地域の特色産業を後押しする役割が一層明確になっている。

　

　集積回路配置図設計では、登録申請が8397件、発行件数が7335件となり、同分野における中国の技術革新と産業化が着実に進んでいることが示されている。

出所：国家知識産権局公式サイト

