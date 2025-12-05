从美国判例 VIP Products v. Jack Daniel's 看商业化戏仿中的商标问题

VIP Products 是一家销售宠物玩具的公司，推出"Bad Spaniels"狗咬玩具，外观与版式明显借鉴 Jack Daniel's 威士忌的经典黑标，并将"Old No. 7"调侃为"Old No. 2 on Your Tennessee Carpet"。Jack Daniel's 认为该产品既可&

一、案件背景情况

VIP Products 是一家销售宠物玩具的公司，推出“Bad Spaniels”狗咬玩具，外观与版式明显借鉴 Jack Daniel's 威士忌的经典黑标，并将“Old No. 7”调侃为“Old No. 2 on Your Tennessee Carpet”。Jack Daniel's 认为该产品既可能引发来源关联的误认，又将品牌与低俗元素相联系，遂提起诉讼。历经多年诉争后，2023 年美国最高法院明确：只要被告将戏仿元素用作“来源指示”（即具有商标性使用性质），即不适用宽松的艺术表达测试，而应回到传统的“是否混淆”“是否淡化”的审查路径。案件发回地方法院重审。2025 年 1 月，亚利桑那地方法院认定：该玩具的戏仿充分、足以避免来源混淆，因而不构成侵权；但其将酒类品牌与“二号”等排泄意象相联系，构成对品牌形象的“玷污式淡化”，判令禁售。对所有尝试将“梗”商品化的主体而言，这一结论提供了较为清晰的边界指引。

将大牌元素用于戏仿并商品化（玩具、服装、香水等）已成为常见策略。但一旦商品化，随之而来的问题是：何种戏仿可被认定为合理使用，何种行为将被认定越界？本次判决的核心信息有三点：其一，当戏仿被用于“商标位”时，应依常规的侵权与淡化规则审查；其二，“成功的戏仿”并不当然免责；其三，涉及低俗或不体面的联想，可能在淡化审查下被否定。

二、对商业化戏仿的进一步思考



关于“成功的戏仿”，法院通常把握两点：第一，作品能否唤起被戏仿对象的联想；第二，是否通过足够清晰的反差使公众意识到“这并非原作，而是戏仿”。通俗而言，既要“像”，又要“不同”。“像”是为了让受众理解指涉对象；“不同”是为了避免来源误认。满足这两点通常有助于降低“来源混淆”的风险，但并非当然豁免，仍需接受淡化审查。

至于为何会出现“不侵权却淡化”的结论，关键在于“形象联想”。Jack Daniel's 属于强调传统与经典美式审美的老牌烈酒。若相关产品在外观上借鉴其标签，同时通过将“7 号”影射为“2 号”引入排泄意象，即使消费者能够辨识戏仿性质，仍可能降低其对品牌的总体评价。这正是“玷污式淡化”的逻辑。更为重要的是，法院关注的不仅是字面近似，而是商品整体表达所形成的综合感受：图样、文案与呈现场景叠加后，是否导致对品牌的不当联想。

横向比较既有案例，可以看出相对安全与高风险做法的轮廓。被放行的“Chewy Vuiton”“Timmy Holedigger”“Lardashe”等，总体上具有三个共性：讽刺意图清晰可辨；整体上与权利人不构成同类市场的直接竞争；不引入粗俗或社会禁忌的联想。相反，被判越界的情形多见于：在“商标位”高强度挪用他牌核心识别（如包装正面、关键外观要素、版式色块等）；直接冲击权利人的核心市场；或将品牌与性、毒、排泄等负面意象强行绑定。本案位于两端之间：因反差充分而排除了混淆，但因表达落入低俗联想而触发淡化风险。

还需注意品牌调性与执法策略的影响。为何有的品牌对戏仿选择不予追究，有的则上诉至最高法院？除法律因素外，品牌定位与执法哲学亦具有重要作用。形象严肃、历史沉淀深的品牌，更容易证明负面联想对商誉的实质损害；而以轻松、自嘲为特征的品牌，证明“玷污”通常更难。但无论调性如何，一旦对方在“商标位”使用类似元素，诉讼空间即被打开。这正是美国最高法院在 2023 年判决中划定的底线。

三、对我国企业的启示与建议



对我国创作者与商家而言，在美国商业经营中的“避雷三点”相对明确。第一，远离“商标位”：包装正面、吊牌、官网页眉、商品主识别区等位置，避免高强度挪用他牌核心要素。第二，形成“像而不同”的反差：在确保可识别指涉对象的同时，于造型、材质、配色、版式等方面拉开充分距离，避免高度近似复制。第三，避免低俗联想：涉性、涉毒、涉排泄等表达在淡化审查中风险显著，即便不存在混淆，也可能导致禁售。

在操作层面，建议务实推进两项措施。其一，能使商标申请授权尽量授权：对于计划规模化销售的商品，授权是相对稳妥的路径。其二，上线前完成“混淆＋淡化”双重评估并留痕：将比对图、文案版本、免责声明方案与法务意见等资料归档，作为后续谈判与应诉的关键佐证。

总而言之，商业化戏仿并非不可为，但边界相对明确。不要将戏仿元素置于“品牌位”，确保反差清晰，并避免不体面或低俗的联想。做到这三点，更有可能在实现创意表达与控制法律风险之间取得平衡；反之，即便没有混淆，只要越过淡化的边线，也可能被依法限制。

