3 December 2025

海外知识产权资讯（2025.11）期

➢ 《世界主要城市数字经济创新与知识产权发展指数报告2025》发布

11月6日，全球服务贸易联盟在第八届虹桥论坛《保护知识产权 打击侵权假冒国际合作论坛》分论坛上发布《世界主要城市数字经济创新与知识产权发展指数报告2025》（以下简称：报告）。报告对世界102个主要城市数字经济创新和知识产权发展水平进行了综合评价，力求更加全面准确地刻画这些城市数字经济创新与知识产权发展的最新特征与动态格局。

报告显示，数字经济创新与知识产权发展水平较高的头部城市，主要集中在北美、东亚和部分欧洲地区。其中纽约、北京和东京位列前3位，首尔、深圳、上海、旧金山、伦敦、巴黎和斯德哥尔摩分别排在第4至第10位。显示出这些城市在该领域的强大竞争力与全球影响力。（记者 康玉湛）

➢ 美国专利商标局启动简化权利要求试点计划以加快专利审查

美国专利商标局（USPTO）近日在《联邦公报》发布通知，启动‌简化权利要求试点计划‌（Streamlined Claim Set Pilot Program）。该计划旨在通过评估限定数量的权利要求对专利审查周期及审查质量的影响，从而加快专利审查流程。

USPTO表示，"通过将审查资源集中投向已提交但尚未审查、且采用简化权利要求的专利申请，有望进一步减少积压案件并缩短案件审查周期"。入选该计划的申请将"获得优先审查资格（即享有特殊审查地位），直至发出第一次审查意见通知书"。在首次审查意见发出后，该申请在后续审查中将不再享有特殊待遇。

试点计划要求

该试点计划适用于特定待审的发明专利（utility patent）申请，但申请人需满足严格的资格要求。

要获得资格，申请人必须在联邦公报通知发布日期之前及时提交一份针对原始非再颁、非延续发明专利申请（根据《美国法典》第35卷第111条a款提交）的特殊审查请愿书（petition to make special）。此外，根据《美国法典》第35卷第371条提交的国家阶段申请不具备参与试点计划的资格。

最重要的权利要求限制为：申请文件须包含不超过1项独立权利要求、不超过10项权利要求总数，且不得包含多项从属权利要求。

此外，除独立权利要求外的其他权利要求均须符合特定从属格式要求。USPTO规定，权利要求必须符合《美国法典》第35卷第112条d款规定的从属权利要求形式，即必须援引在先权利要求，完整包含被援引权利要求的全部限定特征，并进一步限定在先权利要求的客体。

为满足试点计划的从属格式要求，"对在先权利要求的引用必须出现在前序部分，且权利要求须与独立权利要求属于相同的法定发明类别"。申请人可以通过在试点计划下提交初步修正案（在或之前提交特殊审查请愿书）来满足这些权利要求要求。

特殊审查请愿书必须在第一次审查意见（包括书面限制要求）发出之前，根据《美国联邦法规》第37编第1.17（h）条与请愿费一并提交。如果申请在请愿书受理时已分配至特定技术中心的审查员，USPTO通常会驳回请愿书。

此外，同时，若"申请人或共同发明人未作为发明人或共同发明人出现在超过3件其他非临时专利申请中（且该申请已依据试点计划提交特殊审查请愿书）"，则申请人可以提交参与试点计划的请求。

其他要求

请愿书必须使用表格PTO/SB/472（标题为《根据简化权利要求试点计划提交的认证及特殊审查请愿书》）提交；

请愿书必须通过USPTO的专利中心（Patent Center）电子提交；

申请必须通过USPTO专利电子提交系统（目前被称为"专利中心"）提交；

说明书、权利要求书和摘要必须符合在申请提交时USPTO对DOCX格式提交的要求；

若申请中包含不公开请求，申请人必须在提交特殊审查请愿书的同时或之前撤回该不公开请求。

试点计划期限及终止：

试点计划接受请愿书的时间期限为2025年10月27日起的12个月内，或每个技术中心（Technology Center）至少受理约200份试点计划申请（以先发生者为准）。

根据计划通知，若技术中心参与度存在显著差异（例如某技术中心试点计划申请量显著超过200份），可能触发提前终止。若试点计划终止，USPTO将发布公开通知。

为确保透明度，USPTO将在官网公布每个技术中心提交的请愿书总数及试点计划接受的申请数量。（编译自www.ipwatchdog.com）

➢ 伊朗已正式递交《斯特拉斯堡协定》和《维也纳协定》的加入文书

伊朗已正式向世界知识产权组织（WIPO）提交加入《斯特拉斯堡国际专利分类协定》（"《斯特拉斯堡协定》"）和《维也纳商标图形要素分类协定》（"《维也纳协定》"）的法律文书。

根据伊朗司法部消息，伊朗已通过其驻日内瓦国际组织大使兼常驻代表向WIPO总干事提交了加入文件，这将使伊朗成为这两项重要国际协定的最新成员。伊朗司法部知识产权部门代理负责人阿赫迈德-阿里．莫森扎德（Ahmad-Ali Mohsenzadeh）表示，此举是"加强法律外交、确保伊朗在国际知识产权论坛中积发挥积极作用的关键举措"。

莫森扎德指出，伊朗司法部作为国家知识产权政策委员会（National Intellectual Property Policy Council）的主席和秘书处，负责在政府及议会层面组织专家评审并协调加入法案的推进工作。他进一步指出，加入这两项协定是伊朗在工业产权领域（如《保护工业产权巴黎公约》成员资格）既有路径的延续，将有助于加强该国在该领域的法律与技术基础设施。

两项协定详情

《斯特拉斯堡协定》：该协定于1971年缔结，1975年生效，建立了国际专利分类体系（IPC）。该体系将技术划分为部、类及主题组，旨在为工业产权局及用户提供专利文件的检索、注册和调阅。

《维也纳协定》：该协定针对商标的图形要素进行分类，要求成员国在商标注册及续展的文件和公告中标注相应的分类符号。随着标志设计复杂度的提升及品牌领域新技术的扩展，这一分类体系在确保商标注册程序的清晰度和准确性方面发挥着重要作用。

对科技与商业领域的意义

伊朗司法部官员表示，加入这两大国际体系是该国知识产权基础设施建设的重要里程碑，此举将简化伊朗专利和商标的全球注册与保护流程，使科技和商业主体能更便捷地在国际市场注册并维护其知识产权资产。（编译自www.wanaen.com）

➢ 适用于坦桑尼亚进口商品的新商标备案规则

自2025年12月1日起，任何将商品带入坦桑尼亚的人员都需要在公平竞争委员会中将所有相关的商标进行备案。无论商标是在坦桑尼亚还是在其他地方注册的，都必须先向商品标志首席检察官备案，随后商品才能进入坦桑尼亚。否则，带有该商标的商品可能会在边境被拦截、没收，或面临罚款及其他处罚。

商品标志首席检察官将有权在边境检查和执行这些规定，以阻止假冒和侵权产品的流入。为了备案商标，人们需要向商品标志首席检察官提交书面申请，其中应包含以下详细信息：

商标所有人的名称、地址和联系信息；

商标所有人（或相关合伙人/协会）的国籍或公司注册详情；

商品的生产地；

带有商标的商品样品或清晰数码照片；

任何被授权使用该商标的许可持有人的详细信息；

关于在境外使用该商标的任何母公司、子公司或关联公司的信息；

当前商标注册证的核证副本；

已支付规定申请费的证明（按商品类别收费）。

一旦获批，备案的有效期为1年，并且必须每年进行续展。如果商标注册被撤销、注销或未续展的话，则备案将自动取消。

这一新体系对于坦桑尼亚处理商标和进口商品的方式而言是一个重大变化。因此，所有商标所有人、进口商和分销商应开始着手准备，在2025年12月1日截止日期之前，识别所有与其进口商品相关的商标，并收集必要的文件以满足新要求。（编译自www.mondaq.com）

