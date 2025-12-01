2025-2027년 지식재산권 강국 건설을 위한 시범사업 수립 추진

중국 국가지식산권국은 2025-2027년 지식재산권 강국 건설을 위한 시범사업 수립 및 추진에 관한 공지문을 발표함

중국국가지식산권국은 2021년 당 중앙과 국무원이 발표한 “지식재산권 강국 건설 강요(2021-2025)”를 이행하고 지식재산권 강국 건설의 시범모델을 형성하기 위해 다음과 같이 시범사업을 수립 및 추진한다고 밝힘

2025년부터 매3년마다 지식재산권 강국 건설 시범사업을 추진함

동 시범사업을 통해 건설하고자 하는 것은 “국가 지식재산권 강시 건설 시범 도시”, “국가 지삭재산권 강현 건설 시범 현”, “국가 지식재산권 강국 건설 시범 산업단지”, “국가 지식재산권 서비스업 고품질 집적 발전 시범 구역”, “국가 지식재산권 시범 기업”, “국가 지식재산권 시범 대학”, “국가 지식재산권 시범 과학연구기관”등임

지식재산권 업무를 중요시하고 지식재산권 강국 건설 강요 등에 있어 시범적이고 선도적인 역할을 하며 지식재산권 창출 품질,활용 효과,보호 효과,관리 능력,서비스 수준이 뛰어나 혁신 및 경제의 고품질 발전을 촉진하는데 적극적인 역할을 수행하는 도시,산업단지,기업,대학 등은 동 시범사업에 신청할 수 있음

