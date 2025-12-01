국가지식산권국은 2024년 지식재산권 보호 사회적 만족도 조사 보고서 발표

최근 중국국가지식산권국은 2024년 지식재산권 보호 사회적 만족도 조사 보고서를 발표함

동 조사는 지식재산권 권리자,전문가,일반 대중을 대상으로 전국31개 성에서 무작위 표본 추출 방식을 통해 실시되었으며 평가 지표에는 법률 및 정책, 법 집행 보호,제도 수립, 인식 제고,보호 효과 등의 5가지 지표가 포함됨

2024년 전국 지식재산권 보호에 대한 사회적 만족도는 82.36점으로 전년대비 0.32점 증가하였고 조사 시작 초기인 2012년 보다는 18.67점 증가함

법률 및 정책에 대한 만족도가 83.84점으로 전년 대비 0.54점 증가하며 가장 높은 점수를 기록함

법 집행 보호에 대한 만족도는 82.57점으로 전년 대비 0.38점 증가하였고 제도 수립에 대한 만족도는 82.30점으로 전년 대비 0.16점,인식 제고에 대한 만족도는 80.11점으로 전년 재비 0.32점,보호 효과에 대한 만족도는 81.77점으로 전년 대비 0.16점 증가함

