江蘇高裁：損害賠償5890万元！「ニューバランス」対「新百倫領跑」権利侵害訴訟の最終判決が発効

――控訴人の江西軽跑貿易有限公司（旧江西新百倫領跑スポーツ用品有限公司）及び曽氏と、被控訴人のニューバランススポーツ社、ニューバランス貿易（中国）有限公司との商標権侵害・不正競争紛争事件

裁判要旨

江西新百倫領跑公司と曽氏は商標権侵害及び不正競争の行為を行い、他人の競争上の優位性と機会を不正に利用し、消費者が製品を誤認させるように仕向け、ニューバランススポーツ社とニューバランス貿易（中国）有限公司（以下、併せて「ニューバランス社」という）の利益を著しく損ない、公正な市場競争秩序を乱した。同社は侵害行為を停止し、損害賠償の民事責任を負うべきである。

（一）江西新百倫領跑公司の賠償責任について

江西新百倫領跑公司は控訴において、第一審判決が証拠を欠く状況で主観的な「推算」「酌定」の方法により、同社が侵害を主張された期間における売上高、利益率、侵害割合を不当に認定したほか、被疑侵害製品に「N」「新百倫」「新百倫領跑」など複数の標章が取引成立に寄与した事実を考慮せず、また懲罰的損害賠償の適用に誤りがあったと主張した。これに対し当裁判所は、商標法第63条及び不正競争防止法第17条の規定に基づき、第一審判決が侵害者の利益、本件における合理的な支出等の要素を考慮し、懲罰的損害賠償を適用して賠償額を認定したことは法律に適合すると認め、これを支持する。

まず、江西新百倫領跑公司の侵害と訴えられた期間における売上高について。本件において、ニューバランス社が侵害賠償の計算期間として主張したのは2018年9月7日から2023年3月23日までである。このうち、第一に、2018年及び2019年の売上高について。第一審裁判所は、最高人民法院(2022)最高法民終146号発効判決で認定された2018年「新百倫領跑」ブランドの年間売上高7億8570万元を参考とし、江西新百倫領跑公司のブランドが2018年から2019年にかけて拡大期にあったことを踏まえ、 2018年4ヶ月間の売上高を2億6190万元（7億8570万元÷12×4）、2019年の売上高を少なくとも7億8570万元と認定した判断に誤りはない。第二に、2020年の売上高について。第一審裁判所は（2021）京東方内民証字第07557号公証書及び新百倫領跑グループの2020年度総会における「2020年に売上高28億元を達成」「『新百倫領跑』及び『新百倫』ブランドのオンライン・オフライン合計売上高24億元」並びに江西新百倫領跑による新百倫領跑グループ2020年度年間売上高が小売末端の売上高であり、工場出荷価格の2.2倍であるとの関連内容を総合し、江西新百倫領跑公司の「新百倫領跑」及び「新百倫」ブランドの年間売上高を10.9億元（24億元÷2.2）と確定した点にも不適切がない。江西新百倫領跑公司は、招商現場の異なる年度の2つの録音資料は自社を指すものではなく、企業は顧客誘致のために自社の実力を誇張して宣伝するのが通例であり、第一審判決が江西新百倫領跑公司の誇大宣伝に基づいてその販売規模を誤って推論したと主張した。しかし、江西新百倫領跑公司は前述の宣伝内容を単純に否定したのみで、訴えられている侵害製品の生産・販売状況など、これを覆す十分且つ有効な証拠を提出していない。したがって、第一審判決が関連宣伝内容を賠償額確定の根拠としたことは不当ではない。第三に、2021年から2023年の売上高について。本件において、2021年の年間売上高が20億元を超えたことを示す証拠は存在するが、同期間における江西新百倫領跑公司の「新百倫領跑」及び「新百倫」ブランドの販売額を直接証明する証拠はない。したがって、第一審判決が前述の江西新百倫領跑公司の「2020年に28億元の売上高を達成」「『新百倫領跑』及び『新百倫』ブランドのオンライン・オフライン合計24億元」「年間売上高は小売末端売上高であり、工場出荷価格の2.2倍である」との主張、並びに2021年と2022年の新型コロナウイルスの流行を考慮し、2021年と2022年の売上高をそれぞれ5.454億元[20億元×(24÷28)÷2.2×0.7]、 2023年3ヶ月間の売上高は1億9480万元[20億元×(24÷28)÷2.2÷12×3]と算定したことはいずれも不当ではない。

次に、利益率について。『最高人民法院による商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈』第14条の規定に基づき、第一審判決がニューバランス社の利益率を江西新百倫領跑公司による侵害利益の算定根拠としたことは不当ではない。ニューバランス社の2016年及び2017年の監査報告書には、当該2年間の平均営業利益率が9.24%と記載されている。同社の2019年から2020年までの監査報告書では、営業利益率がそれぞれ0.74%、3.06%であったが、第一審裁判所はニューバランス社の2019年から2020年までの営業利益率が明らかに異常であり、同業界の平均利益率を大幅に下回っていることを考慮し、最高裁判所(2022)最高法民終146号確定判決に基づき「新百倫領跑ブランドの利益率を9.24%と認定した。本件賠償額の算定に9.24%の利益率を採用したことに明らかな不当性はなく、 本院はこれを支持する。

さらに、被疑侵害製品の割合について。江西新百倫領跑公司は、自社が扱うブランド数が多く、関連売上高が全て被疑侵害製品の販売状況を示すものではないと主張している。この主張に対し、第一審裁判所は、ニューバランス社が提出した多数の公証書において、「新百倫領跑」店舗では本件被疑侵害製品に加え、衣類、鞄、 靴下、帽子及び「N」マークのない運動靴など本件の被疑侵害製品でない商品も販売しており、オンライン店舗もすべてが被疑侵害製品を販売しているわけではない。この点を踏まえ、第一審判決が「新百倫領跑」及び「新百倫」ブランドにおける被疑侵害製品の販売比率を15％と酌量した判断に不当はない。

最後に、懲罰的損害賠償の適用について。『最高人民法院による知的財産権侵害民事事件における懲罰的損害賠償の適用に関する解釈』の規定に基づき、第一審判決は江西新百倫領跑公司の行為が故意の侵害に該当し、かつ侵害の情状が深刻であると認定したため、賠償額の算定において懲罰的損害賠償を適用したことは不当ではない。第一に、故意の有無の認定について。江西新百倫領跑公司は、商標使用が商標登録制度及び行政機関の認定に対する信頼に基づくものであると主張しているが、信頼利益が保護されるためには通常、以下の三つの要件を満たす必要がある。①信頼の基礎が存在すること。行政機関の行政行為または合法的に成立した契約関係はいずれも信頼の基礎となり得る。②信頼行為が発生していること。すなわち、行為者が信頼の基礎に基づいて信頼行為を実施した。③信頼利益が保護されるべきものであること。信頼利益が保護されるか否かは通常、行為者の主観的状態に依存し、一般に善意の信頼利益のみが保護対象となる。行為者が信頼の基礎が違法または明らかに違法であることを知りながら対応行為を実施した場合、その主観的態度は善意とは言えず、その主張する信頼利益は保護されるべきではない。本件において、前述の通り、 本院は既に、江西新百倫領跑公司がニューバランス社の極めて高い知名度を有する登録商標及び商号を当然に認識すべきであったにもかかわらず、その商標を模倣し、「新百倫」の商号を登録使用してニューバランス社の市場利益を奪取したことを認定している。よって、江西新百倫領跑公司が実施した侵害行為には善意が存在せず、保護すべき信頼利益は存在しないものと認定すべきである。江西新百倫領跑公司が遼寧事件の一審判決後も引き続き被控訴侵害行為を継続したことを考慮すると、一審判決が遼寧事件一審判決後の時点から本件懲罰的損害賠償の適用期間を起算したことに何ら不適切はない。第二に、侵害の情状が深刻であるか否かの認定について。一般に侵害行為の手法、性質、回数、継続期間、地域範囲、規模、結果等の要素を総合的に考慮することができる。第一審判決が江西新百倫領跑公司の継続的侵害期間、侵害行為の地域的範囲及び販売ルート、侵害規模、巨額の侵害利益等の要素を考慮し、同社の行為が侵害情状深刻に該当すると認定した点にも不適切はない。総じて言えば、江西新百倫領跑公司が行った侵害行為は規模が甚大で、侵害の情状が深刻、主観的故意が明らかで、ニューバランス社の信用に対する損害が極めて大きいことから、懲罰的損害賠償を適用すべきである。これにより、深刻な悪意ある侵害行為を厳しく取り締まり、侵害コストを顕著に高め、知的財産権を最も厳格に保護するという価値指向を体現するものである。

よって、第一審裁判所は前述の売上高、利益率、侵害製品の割合に基づき、かつ被訴侵害の「N」マークが侵害製品の中で最も顕著かつ突出した標識であることを考慮し、江西新百倫領跑公司の損害賠償額を算定したことに何ら不適切はない。同時に、ニューバランス社は公証費用等の関連領収書を提出しており、かつその委任した訴訟代理人は本件処理に有益な知的支援を提供した。裁判所は、弁護士が知的財産権事件の処理において積極的かつ有益な推進的役割を果たすことを奨励し肯定しているため、第一審判決は上記の要素を考慮した上で、ニューバランス社が本件のために支出した合理的な費用を適切に考慮し、最終的に江西新百倫領跑公司が賠償すべき経済的損失及び権利保護のための合理的な支出の合計額を5,870万元と確定したことも不当ではなく、当裁判所はこれを支持する。

（二） 曾氏の賠償責任について

曾氏は上訴において、自身の利益が薄く、かつ被訴侵害商品の審査義務を履行済みであると主張したが、前述の通り、当裁判所は曾氏が合理的な審査注意義務を尽くさず、主観的に善意とは言えないと認定している。また、曾氏は販売状況及び利益状況に関する証拠を提出していないため、第一審判決が曾氏の侵害行為の性質、情状、継続期間、主観的過失の程度、ニューバランス社の証拠収集に要した合理的な費用などの要素を総合的に考慮し、曾氏がニューバランス社に対し、経済的損失及び権利保護のための合理的な支出合計20万元を賠償するよう裁量で決定したことは何ら不当ではなく、当裁判所はこれを支持する。

出所：知産宝

