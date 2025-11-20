ARTICLE
20 November 2025

WIPOが「世界知的財産指標」を発表　中国は特許・商標・意匠のすべてで世界首位を維持

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
世界知的所有権機関（WIPO）は11月12日、年次報告書「世界知的財産指標」を発表した。報告書によると、2024年には世界の特許出願件数と意匠出願件
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin are most popular:
  • in China

　世界知的所有権機関（WIPO）は11月12日、年次報告書「世界知的財産指標」を発表した。報告書によると、2024年には世界の特許出願件数と意匠出願件数が引き続き増加し、商標出願件数も2年ぶりに回復の兆しを見せた。中国はいずれの分野でも世界首位となり、際立った成果を示した。

　2024年の世界特許出願件数は前年より4.9％増の370万件と過去最高を更新し、5年連続で増加した。国別では、中国が180万件で首位となり、続いて米国（50万1831件）、日本（41万9132件）、韓国（29万5722件）、ドイツ（13万3485件）の順となった。分野別では、コンピュータ技術が全公開特許の13.2％を占め、依然として最多である。

　商標出願件数は、2年の停滞を経て回復基調を示した。2024年の世界全体の商標出願件数は1520万件で、前年比0.1％減とほぼ横ばいだった。国別では、中国が約730万件で最多、次いで米国（83万6457件）、ロシア（55万9436件）、インド（53万2900件）、ブラジル（43万6291件）が続いた。

　また、2024年の意匠出願件数は前年比2.2％増の160万件に達した。中国の出願件数は世界首位の90万6849件で、以下、ドイツ（7万212件）、米国（6万6855件）、イタリア（6万3668件）、韓国（6万109件）が続いた。

出所：中国専利保護協会Wechat公式アカウント

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Kangxin Partners
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More