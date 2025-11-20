WIPOが「世界知的財産指標」を発表　中国は特許・商標・意匠のすべてで世界首位を維持

- in China
世界知的所有権機関（WIPO）は11月12日、年次報告書「世界知的財産指標」を発表した。報告書によると、2024年には世界の特許出願件数と意匠出願件数が引き続き増加し、商標出願件数も2年ぶりに回復の兆しを見せた。中国はいずれの分野でも世界首位となり、際立った成果を示した。
2024年の世界特許出願件数は前年より4.9％増の370万件と過去最高を更新し、5年連続で増加した。国別では、中国が180万件で首位となり、続いて米国（50万1831件）、日本（41万9132件）、韓国（29万5722件）、ドイツ（13万3485件）の順となった。分野別では、コンピュータ技術が全公開特許の13.2％を占め、依然として最多である。
商標出願件数は、2年の停滞を経て回復基調を示した。2024年の世界全体の商標出願件数は1520万件で、前年比0.1％減とほぼ横ばいだった。国別では、中国が約730万件で最多、次いで米国（83万6457件）、ロシア（55万9436件）、インド（53万2900件）、ブラジル（43万6291件）が続いた。
また、2024年の意匠出願件数は前年比2.2％増の160万件に達した。中国の出願件数は世界首位の90万6849件で、以下、ドイツ（7万212件）、米国（6万6855件）、イタリア（6万3668件）、韓国（6万109件）が続いた。
出所：中国専利保護協会Wechat公式アカウント
