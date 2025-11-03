ARTICLE
3 November 2025

中国、外資の知的財産保護を強化　ロシュ会長とCNIPA副局長が意見交換

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
中国国家知識産権局（CNIPA）の盧鵬起副局長はこのほど北京で、スイスのロシュ...
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin are most popular:
  • in China

　中国国家知識産権局（CNIPA）の盧鵬起副局長はこのほど北京で、スイスのロシュ・グループのセヴェリン・シュワン会長一行と会談した。

　盧副局長は、近年、知的財産保護がビジネス環境を左右する重要な要素として、国内外の企業から注目を集めていると指摘した。そのうえで、「国家知識産権局は内資・外資を問わず、法に基づき平等に知的財産権を保護し、外国投資家の正当な権益を確実に守っていく」と強調した。また、今後も積極的かつ開放的な姿勢を維持し、各国の権利者や関係機関との交流を一層深めていく方針を示した。

　これに対し、シュワン会長は「知的財産権はイノベーション型製薬企業の競争力の核心である」と述べ、中国で進む知的財産保護体制の整備により、多くの国際製薬企業が中国市場への信頼を深め、本土化戦略を強化していると指摘した。さらに、ロシュは今後も中国における研究開発投資を拡大し、中国発の医薬イノベーションを世界へ発信していく方針を明らかにした。

出所：国家知識産権局公式サイト

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Kangxin Partners
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More