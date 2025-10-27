中国の新型スマートウェアラブル製品の総数が18万1000種類を突破

国家市場監督管理総局の公式微博（ウェイボー）によると、このほど、同局が発表した統計データによれば、今年の第1四半期から第3四半期まӗ

国家市場監督管理総局の公式微博（ウェイボー）によると、このほど、同局が発表した統計データによれば、今年の第1四半期から第3四半期までに、中国で商品バーコードを登録・使用しているスマートウェアラブル関連製品の総数は18万1000種類に達し、関連企業は6000社にのぼった。2020年9月末と比較すると、スマートウェアラブル製品の種類数は91.4%増加し、年平均成長率は13.9%となり、市場は着実かつ急速な成長傾向を示している。

内訳を見ると、スマートウォッチはすでに2万9000種類に達し、年平均成長率は46.8%。スマートグラスは2000種類で、年平均成長率は23.5%。スマートイヤホンは12万2000種類で、年平均成長率は14.0%。スマートバンドは2万8000種類で、年平均成長率は1.2%となっている。スマートウォッチとスマートグラスの成長率は、業界平均を著しく上回っている。

2025年9月現在、商品バーコードを使用しているスマートウェアラブル製品の種類数が上位5位の省・市は、広東省（15万8400種類）、北京市（6500種類）、浙江省（3200種類）、上海市（3100種類）、福建省（2800種類）。

出所：人民網

