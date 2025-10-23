中国公安部が知財侵害・模倣品犯罪の典型事例8件を公表

中国公安部はこのほど、全国の公安機関が摘発した知的財産権侵害および模倣犯罪の典型事例8件を公表した。

公安部によると、今年に入って全国の公安機関では、「崑崙」を含む一連の特別行動を実施し、知財侵害・模倣品の取り締まりに取り組んできた。これまでに約1万4000件の知財関連刑事事件を立件し、職業的な犯罪グループを多数摘発するとともに、地域をまたぐ犯罪の産業チェーンを破壊した。

今回公表された典型事例には、遼寧省や上海市、浙江省、安徽省などの公安機関により摘発された、香料製品や軽油、トナーカートリッジ、衛生用品、組立自動車、電動自転車用バッテリー、テレビなどの模倣品・粗悪品の製造販売事件が含まれる。

公安部は、今後も知財侵害・模倣犯罪の取り締まりを一層強化し、消費者の安全と市場の公正な競争秩序を守る方針を示した。

出所：公安部公式サイト

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.