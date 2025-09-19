ARTICLE
19 September 2025

中国、商標ブランド戦略を継続強化　昨年の商標権担保融資が3000億元超

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
9月6日、山西省太原市で開催され...
China Intellectual Property
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections

9月6日、山西省太原市で開催されている第15回中国国際商標ブランドフェスティバルで明らかになったところによると、中国は近年、商標・ブランド戦略を強化し、イノベーションを支えとする知名ブランドを多数育成してきた。2024年の全国における商標権担保融資の登記額は3000億元を超えている。

　また、中国は商標登録出願の迅速審査に関する規定の改正作業を進め、審査メカニズムの改善や政策措置の充実を図っている。さらに、全国で5100か所余りの商標ブランド指導拠点を整備し、年間60万回を超える企業サービスを提供するなど、事業者に利便性の高い公共サービスを展開している。

　中国は同時に「中国ブランド」の国際展開も積極的に推進している。2024年には中国の申請人によるマドリッド国際商標出願件数が5828件に達し、前年より6.3％増加し、世界第3位を維持した。世界知的所有権機関（WIPO）の報告書によれば、2024年の世界ブランド価値上位5000の中で、中国ブランドの総価値は1兆7600億ドルに上り、世界第2位となり、その国際的影響力はいっそう高まっている。

出所：中国保護知識産権網

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More