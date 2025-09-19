상하이시 지식산권국,민영기업 지식재산권 보호 실무위원회 설립

2025년7월30일,상하이시 지식산권국은 민영기업의 지식재산권 보호를 효과적으로 강화하고 민영경제의 고품질 발전을 촉진하기 위해 "상하이시 민영기Ꮖ

2025년7월30일,상하이시 지식산권국은 민영기업의 지식재산권 보호를 효과적으로 강화하고 민영경제의 고품질 발전을 촉진하기 위해 "상하이시 민영기업 지식재산권 보호 실무위원회 설립 및 교육 세미나"를 개최함

동 세미나에서 상하이시 지식산권국은 "상하이시 민영기업 지식재산권 보호 실무위원회"를 공식 출범하고 지식재산권 보호 강화와 민영기업의 혁신 발전 지원을 위한 정책을 설명하였는데, 동 실무위원회의 설립 목적 및 목표, 구성 및 역할, 중점 업무는 다음과 같음

1.설립 목적 및 목표

민영경제촉진법을 이행하고 민영경제의 법치 환경을 최적화하기 위해 설립됨

민영기업의 지식재산권 보호를 강화하고 민영경제의 고품질 발전을 강력히 추진하는 것을 목표로 함

2.구성 및 역할

상하이시 지식산권국,상하이시 공상업연합회,상하이시 시장감독관리국,상하이시 법학회,상하이시 중재위원회,상하이시 동방국제상사조정원,상하이시 무역촉진국제상사조정센터,상하이시 동방 공증처,상하이시 장강 공증처,상하이시 진천성 변호사 사무소,상하이시 비흥 변호사 사무소 등이 공동으로 참여함

상하이시 민영기업에 홍보 및 교육,상담 및 질의응답,관리 보호,컨설팅 및 제안,협력 촉진 등의 종합적인 지식재산권 보호 서비스를 제공할 예정임

3.중점 업무

기업 수요에 주목하여 서비스의 적절성을 제고하고 권리 침해 사전 예방과 사후 보호를 강화해야 함

부처 간 연계를 강화하여 시너지를 높이고 원스톱 서비스 플랫폼을 구축하며 일체화 된 대응 메커니즘을 수립하고 일괄 지원 역량 강화 체계를 구축하며 통합 네트워크 공동 관리 체계를 형성해야 함

상하이시의 특성을 반영하여 동 위원회의 브랜드를 강화하고 상하이시의 핵심 산업에 집중해야 함

