상하이시 지식산권국,민영기업 지식재산권 보호 실무위원회 설립

2025년7월30일,상하이시 지식산권국은 민영기업의 지식재산권 보호를 효과적으로 강화하고 민영경제의 고품질 발전을 촉진하기 위해 "상하이시 민영기업 지식재산권 보호 실무위원회 설립 및 교육 세미나"를 개최함
동 세미나에서 상하이시 지식산권국은 "상하이시 민영기업 지식재산권 보호 실무위원회"를 공식 출범하고 지식재산권 보호 강화와 민영기업의 혁신 발전 지원을 위한 정책을 설명하였는데, 동 실무위원회의 설립 목적 및 목표, 구성 및 역할, 중점 업무는 다음과 같음
1.설립 목적 및 목표
민영경제촉진법을 이행하고 민영경제의 법치 환경을 최적화하기 위해 설립됨
민영기업의 지식재산권 보호를 강화하고 민영경제의 고품질 발전을 강력히 추진하는 것을 목표로 함
2.구성 및 역할
상하이시 지식산권국,상하이시 공상업연합회,상하이시 시장감독관리국,상하이시 법학회,상하이시 중재위원회,상하이시 동방국제상사조정원,상하이시 무역촉진국제상사조정센터,상하이시 동방 공증처,상하이시 장강 공증처,상하이시 진천성 변호사 사무소,상하이시 비흥 변호사 사무소 등이 공동으로 참여함
상하이시 민영기업에 홍보 및 교육,상담 및 질의응답,관리 보호,컨설팅 및 제안,협력 촉진 등의 종합적인 지식재산권 보호 서비스를 제공할 예정임
3.중점 업무
기업 수요에 주목하여 서비스의 적절성을 제고하고 권리 침해 사전 예방과 사후 보호를 강화해야 함
부처 간 연계를 강화하여 시너지를 높이고 원스톱 서비스 플랫폼을 구축하며 일체화 된 대응 메커니즘을 수립하고 일괄 지원 역량 강화 체계를 구축하며 통합 네트워크 공동 관리 체계를 형성해야 함
상하이시의 특성을 반영하여 동 위원회의 브랜드를 강화하고 상하이시의 핵심 산업에 집중해야 함
