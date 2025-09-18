국가지식산권국,전국인미대표대회 등의 주요제안에 대한 특별조사 연구 실시

2025년8월13일,중국국가 지식산권국은 전국인민대표대회 등의 주요 제안에 대한 특별조사 연구를 실시하였다고 발표함

국가지식산권국은 전인대 후웨이 대표가 제안한 “해외 지식재산권 위험 대응 능력 향상에 관한 제안”과 치공당 중앙위원회가 제안한 “지식재산권 보호 강화 및 지식재산권 국제 무역 주준 향상에 관한 제안”을 2025년 주요 제안으로 확정함

또한 국가지식산권국은 전국인민대표대회 삼무위원회,중국인민정치협상회의 전국위원회,치공당 중앙위원회,최고인민법원,중국국제무역촉진회와 함께 중국 정장성에서 상기 주요 제안에 재한 특별 조사 연구를 수행함

동시에 현지 지식재산권보호센터와 수출 지향형 기업을 방문하고 간담회를 개최하여 지식재산권관리부서,기업 및 보험사,법률사무소 등 관련 기업 기관과 심도 있는 논의를 진행함

구체적으로 저장성이 해외 지식재산권 권리 보호 지원 업무를 수행하는 데 있어 얻은 경험과 성과를 파악하고 각 주체들이 해외 지식재산권 분쟁 대응 과정에서 분쟁 대응 능력 강화,권리 보호 비용 절감,해외 지식재산권 정보 확보 등에 있어 직면한 어려움과 요구사항을 청취함

또한 현장 질의응답을 진행하고 관련 부처 및 기관이 공동으로 해외 지식재산권 권리보호 지원을 강화하기 위한 정책 조치와 관련 업무 진행 상황을 소개함

국가지식산권국은 조사 수집된 의견을 철저히 검토 반영하여 주요 제안에 대해 고품질의 대응을 수행할 것임

동시에 해외 지식재산권 위험 예방 및 대응 지원 업무 메커니즘을 최적화하여 기업의 해외진출을 보다 효과적으로 지원할 계획임

