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5 March 2025

AIPPI世界知识产权大会申办之悲情伊斯坦布尔

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2024年10月19-22日，2024年国际保护知识产权协会（AIPPI）世界知识产权大会（简称"杭州大会"）在杭州成功举办。这是AIPPI成立127年来首次在中国举办世界知识ߝ
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Li Yi
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2024年10月19-22日，2024年国际保护知识产权协会（AIPPI）世界知识产权大会（简称“杭州大会”）在杭州成功举办。这是AIPPI成立127年来首次在中国举办世界知识产权大会。为了迎接这一世界知识产权领域的盛会，AIPPI中国分会努力了七年，期待了十二年。在曾经与杭州竞争过AIPPI会议主办权的城市中，横跨欧亚大陆、融合了多种宗教和民族风格的土耳其伊斯坦布尔，是一个不得不说的城市。伊斯坦布尔也是多次申办AIPPI会议之后才最终获得主办权。

在2011年印度海德拉巴执委会/论坛会期间，时任AIPPI会长金允培（韩国律师）告诉我，AIPPI事务局正在酝酿一项关于决定未来AIPPI大会、执委会/论坛会主办城市的改革，今后有可能由专门成立的一个新的AIPPI法定委员会（即会址遴选委员会），代替执委会投票决定未来大会的主办城市。如果中国分会不能在2011年申办成功，那么，他将力促会址遴选委员会未来决定主办城市时，尽早安排由中国分会主办大会。

果不其然，2013年在芬兰赫尔辛基举办的AIPPI执委会/论坛会宣布，2013年是最后一次由执委会投票决定未来大会的主办城市；从2014年开始，这个工作将交给新成立的会址遴选委员会。 

2013年赫尔辛基执委会/论坛会上，共有澳大利亚悉尼、马来西亚吉隆坡、日本东京和土耳其伊斯坦布尔4个城市申办2017年执委会/论坛会。经过三轮激烈的投票, 悉尼最终以50.9%对49.1%的微弱优势战胜伊斯坦布尔，获得了2017年AIPPI执委会/论坛会的主办权。

在AIPPI大会、执委会/论坛会的申办历史上，伊斯坦布尔称得上是屡败屡战。2013年之前的四年间，伊斯坦布尔曾经三次申办AIPPI大会或执委会。其中一次是2011年在印度海德拉巴的执委会上，与中国分会竞争2015年执委会/论坛会主办权，但都以失败而告终。2013年这次又仅仅以两票之差败于悉尼，可以说是惜败。早在2010年的申办竞争中，伊斯坦布尔也进入了最后一轮对决投票，但是败给了墨西哥坎昆（当时还有悉尼和泰国曼谷参加申办）。

2013年执委会投票决定未来大会主办城市时，中国分会有10个代表席位。在执委会II开会前，分会代表们问我和马浩副会长：我们投哪个申办城市的票？当时分会并无倾向性意见，也没有哪个分会来游说，于是我们便告诉大家自己做选择。投票结束后休息时，大家议论此事，我说我投给了伊斯坦布尔，因为伊斯坦布尔之前多次申办失败，其中2011年还和我们直接竞争，所以我投了同情票。分会代表们责怪道：“你怎么不早说？否则我们也投伊斯坦布尔了。”说这话的至少有两位以上代表。现在回头看，如果会前我和代表们分享一下伊斯坦布尔的申办故事，或许2013年伊斯坦布尔就成功了。

到了2014年，会址遴选委员会首次决定主办城市时，第一个就安排了伊斯坦布尔在2019年举办大会。不过，往后的故事也并非一帆风顺。2016年，伊斯坦布尔机场发生恐怖袭击，考虑到会员们的担忧，AIPPI把原定2022年在伦敦举办大会和伊斯坦布尔进行了对调。再后来，由于全球新冠疫情，对调后定于2022年举办的伊斯坦布尔大会再度推迟，最终于2023年成功举办。好在这是一次非常成功的大会，参会人数达到了2000人左右，其中中国分会参会人数超过200人，仅次于土耳其位列第二。杭州大会的承办单位——杭州市政府组织代表团参加伊斯坦布尔大会，观摩了大会的各个举办环节，从而为杭州大会的成功举办奠定了良好基础。

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