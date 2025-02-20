千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金：AIPPI杭州大会筹备之第二、第三次延期举办大会

时间进入到2021年，新冠肺炎病毒仍在全球蔓延，而且开始变异，虽然多个国家已经推出了新冠病毒疫苗，但是要达到一定比例的人口接种以实现群体免疫，则需要时间，乐观的估计需等到2021年底。

1. 2021年：再次延期

在此情况下，2021年举办任何线下国际会议都变得扑朔迷离，且希望渺茫。AIPPI事务局也表示2021年举办线下大会的可能性几乎为零，需再次讨论杭州大会及后续大会的安排。于是我们提出：2020年确定的D计划再顺延一年。

经征求其他后续年度大会承办分会意见后，AIPPI最终决定：杭州大会延期至2023年举办，原定延期至2022年在旧金山举办大会的计划，由于旧金山场地订金已交，再次顺延违约负担较重，因此将杭州大会与旧金山大会的顺序对调，后续大会举办时间再顺延一年，顺序不变。

2021年2月22日，AIPPI事务局将这个决定通知了中国分会，我们认为这是在当时疫情条件下，中国分会能够争取到的最佳安排。

2. 2022年：变故陡起

进入2022年，疫情仍在持续，变异株已经从阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔到了奥密克戎，病毒的毒性逐步减弱但传播力更强。在此期间，世界各国也在逐步向正常的生产生活过度，一些欧美国家已逐步放开疫情控制完全躺平了。

4月26日世界知识产权日之际，在时隔三年经历连续两年的线上大会之后，AIPPI开启2022年旧金山大会套餐注册，即包括住宿和注册的大会注册，5月18日开启大会注册。同时，我们也开始为参加旧金山大会、和在旧金山大会上宣传来年在杭州举办的大会做准备。

然而就在5月6日，亚奥理事会执委会在与有关各方协商后，宣布原定于2022年9月10日至25日举行的杭州第19届亚运会延期一年举办，具体时间待定。这一变故给计划2023年10月举办的AIPPI杭州大会蒙上了一层阴影，因为亚运会之后还有亚残奥会，如果按照推迟一年的大概时间推算，亚残奥会推迟一年后的举办时间就会和AIPPI杭州大会撞车。

6月27日，AIPPI时任秘书长蔡晓婷与中国分会举行了电话会议，就2023年杭州大会举办的可能性听取我们的意见。我方表示，中国的入境隔离政策一直在调整，隔离时间逐步在缩短，我们有信心2023年可以在杭州举办大会，但是2022年9月在旧金山举办大会时，中国对入境隔离政策做出重大调整的可能性不大。蔡秘书长表示，如果入境仍需隔离，则很难吸引外国参会人来杭州参会，AIPPI事务局也无法做出来华办会的决策。旧金山大会时，中国的隔离政策如果没有变化，AIPPI难以向会员交待明年在华办会的决定。若中方无法在旧金山大会时作出决定，AIPPI将不得不考虑2023年在瑞士苏黎世办会的备选方案，而杭州大会将被顺延至2029年。

会后，经几番考虑，我们向总会提出：2023年秋季中国取消入境隔离的可能性很大，希望明年依旧在杭州举办会议，但鉴于和亚运会冲突，希望将会议时间由2023年10月14日至17日推迟一周至10月21日至24日。如果2022年底AIPPI认为无法预见2023年秋季在华办会的可能性，则由AIPPI事务局决定是否改为在苏黎世办会。这个方案意味着，中国分会完全压宝2023年在杭州举办AIPPI大会上了。

7月19日，亚奥理事会宣布，原定于2022年9月10日至25日在杭州举办的亚运会将延期至2023年9月23日-10月8日。7月20日，应杭州市贸促会的邀请，AIPPI中国分会与杭州市贸促会举行了视频会议，杭州方面表示，由于2023年AIPPI杭州大会预订举办日期与杭州亚运会和亚残奥会的时间重叠，杭州方面同时举办两个重大国际活动比较困难，希望大会最好再推迟一年。

3. 2022年：第三次延期

会后我们立即与AIPPI秘书长蔡晓婷开了电话会议，提出2023年杭州大会与2024年土耳其伊斯坦布尔大会互换的方案，其实这个方案之前我们也曾酝酿过，但我们认为可能性很小而搁置，因为土耳其申办大会曾多次失败，原定2019年举办又因为2016年伊斯坦布尔机场发生了恐怖袭击，与伦敦互换推迟到了2022年举办，此时互换意味着只给土耳其分会留下一年的筹备时间，很可能土方不情愿。与2025年日本横滨互换的可能性也很小，因为日本举办重大活动要提前几年就预定场馆，现在让横滨举办2023年大会可能根本就没有会议场馆。我们谋求的是如果2023年杭州无法举办大会，则尝试与2026年德国汉堡互换。实际上与汉堡互换意义也不大，2026举办和2029举办已经没什么区别了。

蔡秘书长了解了中国分会的意图后，表示她将尽自己最大的努力游说土耳其分会。我们事后感觉到，蔡晓婷秘书长对此似乎早有心理准备。另外一个有利条件是，时任的AIPPI第一副秘书长正是来自土耳其分会。

8月3日，蔡秘书长电话告知我们，杭州与伊斯坦布尔互换成功，杭州大会延迟到2024年举办，AIPPI会长也在当天代表AIPPI正式通知中国分会，AIPPI杭州大会将于2024年举办。

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