浙江联合21省市启动数据知识产权生态建设活动

近日，第七届世界浙商大会数据知识产权生态建设和赋能浙商新飞跃活动在浙江省杭州市举办。记者在活动现场获悉，浙江省市场监管局（省知识产权局）联合北京、上海、广东、江苏、陕西、山西等21个省市共同启动数据知识产权生态建设，赋能浙商实现新飞跃。

数据作为与土地、资本、劳动力、技术并列的第五大生产要素，不仅是推动经济增长的新动力，更是促进社会进步和提升国家竞争力的关键资源。浙江作为全国首批数据知识产权改革国家试点，在全国率先启动数据知识产权改革，如今已走出一条运用知识产权制度释放数据要素价值的浙江路径。自2023年4月以来，浙江省已受理数据知识产权申请28610件，登记公告14104件，服务范围涵盖北京、上海、广东、江苏、安徽、山东、四川等18个省市。

据悉，22省市将围绕凝聚共识、同题共答、场景共塑、运用共推、成果共享、环境共建6方面展开合作，完善数据知识产权制度，增强数据知识产权制度功能；深入开展基础理论研究，努力打造一批高质量理论创新成果；加强企业数据知识产权宣贯培训，推动企业加强数据管理；开展高水平数据知识产权服务，完善交易运营体系；搭建数据知识产权合作交流平台，开展跨区域合作交流；开展数据知识产权宣介，凝聚各方力量，持续扩大数据知识产权影响。

浙江省市场监管局（省知识产权局）有关负责人表示，加强区域交流合作，培育数据知识产权生态，激励数据要素创新和流通运用，将进一步完善数据知识产权制度，提升数据知识产权保护和运用水平，同时能够帮助企业更有效地利用和保护自己的数据资源，更加积极地运用数据知识产权，推动技术创新和业务模式创新。

（来源：中国质量新闻网）

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