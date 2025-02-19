千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金：AIPPI杭州大会筹备之第一次延期举办大会

2020年新年伊始，武汉发生了新冠肺炎疫情。当2020年1月23日武汉宣布为防止新冠肺炎疫情传播而封城、各地也宣布提高疫情防控等级时，AIPPI总会原会&

1. 疫情初起：焦虑与担忧

2020年新年伊始，武汉发生了新冠肺炎疫情。当2020年1月23日武汉宣布为防止新冠肺炎疫情传播而封城、各地也宣布提高疫情防控等级时，AIPPI总会原会长马浩、AIPPI中国分会副会长龙传红和AIPPI中国分会秘书长李毅对2020年AIPPI杭州大会能否如期举办开始焦虑和担忧。

之所以担忧是因为以前曾发生类似事件导致AIPPI会议更改举办地的情况。2003年非典爆发时，除北京、香港以外，在亚洲一些国家也有个别病例，包括韩国，而AIPPI原定将于2003年10月在韩国举办国际会议（AIPPI执委会/研讨会）。根据日程安排，AIPPI要在4月初发出该国际会议的报名通知，以便会员们提前做出年度日程安排，而2003年的3、4月份正是非典爆发的时间，为确保该国际会议的顺利举办，AIPPI不得已取消了在韩国举办的计划，改为在AIPPI注册国瑞士的洛迦诺举办2003年AIPPI执委会/研讨会。对此AIPPI韩国分会一直耿耿于怀，非常不满，因为2003年的非典疫情到了当年6月就消失得无影无踪了。直到九年以后，才在韩国首尔举办了2012年AIPPI世界知识产权大会，中国分会也正是在2012年的AIPPI首尔大会上，在历经两次申办失败后，终于取得2020年在杭州举办AIPPI世界知识产权大会的主办权。

2. 密集沟通：寻找解决方案

有鉴于此，我们中国分会筹备小组在原定于2月3日举行的2020年杭州大会月度筹备电话会上，除了按原定筹备计划商讨筹备方案以外，竭力向AIPPI总会筹备小组成员说明，当前中国政府已采取果断措施抗击疫情，我们有信心疫情在下半年会得到完全控制，建议耐心等待一段时间再做决定。

但是AIPPI总会方面表示，鉴于目前局势，为保证当年AIPPI大会的顺利举办，总会必须要开始做B计划，即2020年改为在瑞士举办大会。 另外，在此期间一些分会和多国会员持续致函AIPPI总会，询问杭州大会的安排，个别分会和会员甚至表示即使按期举办也不参加，因此总会必须要在近期发布一个声明，表达立场并向会员传达相关信息。经过我们不懈努力以及与总会的反复商讨， AIPPI于2月7日发出通告，告知会员AIPPI时刻关注着在武汉发生的新冠肺炎疫情的发展，并已经做了后备方案，总的来说，措辞是很中性的。但是B计划的出现，还是令中国分会筹备小组成员忐忑不安。

2月3日的月度电话会之后，我们约定2月27日再次举行电话会，交换意见。在2月27日的电话会上，中国分会建议AIPPI总会将原定的4月初做出当年大会举办地决定并发出报名通知推迟到4月底。我们的理由是：中国政府的果断措施已初见成效，武汉的确诊数量在2月中达到高峰后已开始快速下降，到2月底数量已经比较少了。另外，世界卫生组织（WHO）1月底宣布中国发生的疫情为“公共卫生事件”，三个月后会再次评估，正好到四月底。

3月10日总会方面告知，经过我们努力，AIPPI事务局（AIPPI的高层管理机构）已决定将宣布2020年大会召开的事项推迟到4月底。然而此时新冠肺炎疫情已经蔓延至世界多个国家，先是意大利、伊朗3月初出现病例，然后快速扩散，紧接着西班牙、法国、英国等国直至全球蔓延，B计划也变得不可能了。WHO也在此时宣布2020年爆发的新冠肺炎疫情为Pandemic，即全球大流行传染病。3月12日AIPPI发出通告，考虑到新冠肺炎疫情对2020年杭州大会的影响，各种方案选择都在考虑中，4月底将再次宣布。

时间来到了三月底，AIPPI筹备小组来电联系我们，告知AIPPI事务局将于4月初举行会议，讨论杭州大会的未来安排，AIPPI秘书长、副秘书长分别来电征求我们的意见。事务局的想法是：如果不能按期于10月举办杭州大会，则进行C计划，即2021年3月在杭州举办一个知识产权国际研讨会，AIPPI事务局全体成员会到场支持。

经过几番商讨后，我们向总会提出：建议首选D计划，将已经安排好的大会整体依次推迟一年，但心里清楚D计划的实现极端困难。因为即使AIPPI事务局接受我们的D计划，还需要说服后面的5个分会，即2021年旧金山大会、2022年伊斯坦布尔大会、2023年横滨大会、2024年汉堡大会和2025年迪拜大会。如果不成，我们再屈就C计划。当时我们心里非常清楚，如果2021年AIPPI举办两次国际会议，势必分散参会人数，杭州会议参会人数必然受影响，而且不是在AIPPI传统上举办大会的时间举办国际会议，不能冠以“大会”。AIPPI总报告人团队精力有限，会议质量难以保证。总报告人团队是负责大会研讨会题目选定、专题研究题目选定和论坛主持人演讲人遴选的团队。我们在推出D计划之后，也利用各种机会，反复强调中国分会为申办和筹备杭州大会付出的多年努力，杭州市政府对支持大会在杭州举办做出的承诺等等。

3. 推迟大会：D计划被采纳

在我们提出D计划之前，3月24日国际奥委会决定2020年东京奥运会推迟一年举办，在此之前，2020年欧洲足球锦标赛和2020年世界博览会（世博会）也都已经做出推迟一年举办的决定，这些都给了我们启发，但是这些国际重大活动与AIPPI世界知识产权大会又有区别。AIPPI大会是每年举办，而前述几个国际盛会都是4年或5年举办一届，推迟一年并不影响后面的安排。

4月6日，AIPPI秘书长专门致电中国分会，告知AIPPI事务局经开会讨论，采纳了我们提出的D计划（AIPPI大会整体推后一年，杭州大会将在2021年10月举办），但还需要做后面几年承办大会的各个分会的工作，这个消息令我们喜出望外，因为在此之前我们并没有抱很大希望。我们中国分会筹备小组的几个人，从提出D计划直到秘书长告知事务局决定之前，那段时间一直处于极端的焦虑之中，每天寝食难安。

4月21日晚总会来函，约定4月22日上午举行电话会议，在电话会议上正式通知我们后面年度大会举办地的各国分会已经同意了D计划。我们立即和杭州贸促会约定4月23日举行电话会议，将这个好消息通知了杭州。

在4月28日按计划举行的杭州大会筹备电话会议上，AIPPI秘书长正式通知中国分会，杭州大会推迟到2021年10月17-20日举办。AIPPI中国分会于4月29日将这个安排正式上报贸促会。

4月30日，AIPPI官网发布公告，宣布杭州大会将于2021年举办，旧金山大会2022年，伊斯坦布尔大会2023年,分别依次顺延一年。

（未完待续，敬请期待下篇：《千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金：AIPPI杭州大会筹备之第二、第三次延期举办大会》）

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