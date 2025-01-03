国家知識産権局戦略企画司　2024年1月～11月の主要知的財産統計データ

一、特許

2024 年 1 月から 11 月まで、我国の発明特許の授権件数は97万2,000件、実用新案は181万6,000件、意匠は57万6,000件でした。

2024 年 11 月末現在、我国の有効発明特許は 564 万 6,000 件であり、このうち、国内（香港、マカオ、台湾を除く）の発明特許の有効件数は464万1,000件である。実用新案の有効件数は1163万2000件、意匠の有効件数は305万5,000件である。

1月から11月まで、当局は66,000件のPCT国際特許出願を受理した。このうち、国内の出願人からの出願は6万1000件あった。

1 月から 10 月まで、中国の出願人は合計 1,751 件1の国際意匠出願を提出し、1 月から 11 月までに合計 2,258 件の公開された国際意匠出願が中国を指定官庁とした。

二、商標

1月から11月までの我国の商標出願件数は640万件、商標登録件数は432万9千件でした。 2024 年 11 月現在、有効な登録商標は 4,942 万 4,000 件ある。

1月から11月まで、当局は中国人出願人からマドリッド商標国際登録出願を6,419件受理した。

三、地理的表示と集積回路のレイアウト設計

1月から11月まで、当局は36の地理的表示製品を認定し、団体商標および証明商標として123件の地理的表示の登録を承認し、地理的表示専用標識を使用する事業体を7,95社承認した。

1月から11月まで、我国では10,306件の集積回路レイアウト設計の登録申請があり、9,626件の証明書が発行された。

注：1 データ出所：世界知的所有権機関データセンター公式サイト、日付: 2024 年 12 月 5 日。

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