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3 January 2025

国家知識産権局　知的財産権鑑定機関、名簿に新たに8機関を追加

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国家知識産権局はこのほど、「知的財産権鑑定機関名簿」の第2次入選機関を発表した。
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　国家知識産権局はこのほど、「知的財産権鑑定機関名簿」の第2次入選機関を発表した。 

　通知によれば、知的財産権侵害紛争対応のための鑑定機関バンクを充実させ、鑑定業務の更なる推進を図るため、同局は関連規定に基づき第2次入選機関の選定を実施した。この過程で、推薦、審査、意見募集、社会への公示を経て、最終的に8つの機関が選定された。 

　新たに名簿に登録された機関は以下の通りである。中国信息通信研究院、国家工業情報安全発展研究センター、中国電子信息産業発展研究院、上海漢光知的財産データ科技有限公司、深圳市公標知的財産鑑定評価センター、上海市知的財産サービスセンター、北京市菲沃徳知的財産コンサルティング有限公司、山東特許工学有限公司。 

　今回の名簿追加により、知的財産権鑑定の専門性がさらに強化され、知的財産権侵害紛争の効率的な解決につながることが期待される。

出所：国家知識産権局公式サイト

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