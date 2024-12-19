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19 December 2024

2024年第9期

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这两枚商标无疑构成了使用在相同/类似商品上的相同商标，这完全是有悖于《商标法》第三十条的规定...
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这两枚商标无疑构成了使用在相同/类似商品上的相同商标，这完全是有悖于《商标法》第三十条的规定，即"申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一...

网络服务提供商的法律责任不必然因"通知-删除"而免除

对于同一侵权目标在同一平台的重复侵权，或者对于同一侵权客体在同一平台的大量被侵权，如果仅仅依据"通知-删除"规则处理，也即权利人通知网络服务平台存在侵...

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浅谈通信领域标准必要专利的诞生过程江舟

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在进行FTO工作的过程中，创新主体有时会遇到一个棘手的问题：同一个产品技术可能被多件专利同时保护，形成所谓的"多重保护"现象。这种情况不仅增加了创新主...

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