经典案例

探寻《黑神话：悟空》游戏背后的专利

作为一名专利从业者，在游戏中充当"天命者"的同时，也再想游戏背后的相关技术是否已经被申请了相关专利。因为，在当前全球化的竞争环境中，加强专利保护不仅是...

商标转让需谨慎！当心被无效宣告

除受让注册已经满三年的商标，未被使用可能存在被他人依据《商标法》第四十九条规定以没有正当理由连续三年不使用为由提出撤销等较为常见的风险外，受让已经注册...

专家说

「颜色组合商标」和「要求颜色保护商标」中的这些知识点，必知！唐锐

根据《商标法》第八条，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上...

企业专利池的组建与管理王鹏华 刘铖

在全球化竞争日益激烈的商业环境中，专利作为企业创新成果的法律保护手段，已经成为企业战略布局的关键。专利池，作为一种新兴的知识产权管理和运营模式，通过集...

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