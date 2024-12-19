经典案例

在中国用实用新型与外观设计专利维权，必须要有专利权评价报告吗？

在知识产权代理工作中，时常会有一些专利权人客户委托笔者所在律师所，使用其在中国拥有的已授权实用新型与外观设计专利进行维权，以打击未经其许可实施专利的侵...

重拳出击！康信助力朗盛成功阻击"LEWABRANE"商标

尽管被异议商标与引证商标构成字母完全相同，代理人在对本案做初步分析时并未对案件审理结果抱有很高的期待，原因有二：1.根据《类似商品和服务区分表》，被异...

专家说

浅谈网络游戏类的人机交互方案的专利保护模式周婷婷

针对网络游戏类的人机交互方案，如今大多数申请人对其进行专利保护的关注点仍然停留在所改进的技术方案对计算机内部性能的影响，却忽略了网络游戏类的人机交互方...

知名企业的防御性注册会违反《商标法》第四条规定吗？崔丽娜

商标恶意注册行为按照所侵犯利益划分，大致可以分为两种类型：一类是商标恶意抢注行为，即"傍名牌""蹭热点"以及抢注公众人物姓名等以损害或者攀附他人商誉、...

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