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10 December 2024

1～10月の知財統計データが公表　特許登録件数が88.9万件

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中国国家知識産権局（CNIPA）が今年第13号の「知的財産権統計速報」を発表し、1月から10月までの知的財産権に関する統計データを公表した。
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中国国家知識産権局（CNIPA）が今年第13号の「知的財産権統計速報」を発表し、1月から10月までの知的財産権に関する統計データを公表した。

　今年1～10月、中国では特許登録件数が88.9万件、実用新案登録件数が165.6万件、意匠登録件数が51.3万件に達した。CNIPAが受理したPCT国際特許出願件数は5.9万件、中国の出願者による意匠の国際出願件数は1751件だった。1～10月の商標の出願件数は574万件、登録件数は388.5万件で、10月末時点の有効登録商標は4909.3万件に達した。

　1～10月に新たに認定された地理的表示製品は36件で、地理的表示に基づく集団商標および証明商標の登録件数は123件。集積回路配置図設計の登録出願は9248件、登録証書の発行件数は8399件だった。

出所：国家知識産権局公式サイト

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