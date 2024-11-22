AI生成图片的商用风险，谁来买单？

随着AI技术的发展，AI生成的图片展现出了前所未有的潜力和价值...

随着AI技术的发展，AI生成的图片展现出了前所未有的潜力和价值。但随之而来的，是版权、合规性等一系列问题。内容输入者、服务提供者、AI平台，三方权责如何界定？当AI图片应用于商业领域，谁该为潜在的侵权风险买单？

本文笔者分析了市面上几大AI平台的使用条款，来探讨内容输入者是否拥有对AI生成图片的合法商业使用权。

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内容输入者的责任

在使用人工智能服务时，内容输入者必须承担起确保其提供的内容不侵犯任何第三方版权、商标权或其他知识产权的法律责任。“内容输入者”需要确保自己的行为不违反任何现行的法律法规，这包括但不限于版权法、商标法、隐私法等。“内容输入者”应确保他们拥有使用这些内容的所有必要权利、许可和权限，无论是他们自己创作的作品，还是从第三方合法获得的材料。

此外，“内容输入者”还应确保人工智能生成的图片、文本或其他内容不包含诽谤、色情、暴力或其他不适当的内容。“内容输入者”应当意识到，他们对输入的内容负有直接责任，任何违规行为都可能导致法律责任。因此，他们应当在提供内容前进行仔细的审查和评估，确保其符合所有相关的法律和道德标准。

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服务提供者的权利转让

“服务提供者”承诺，一旦内容输入者使用AI服务生成图片，所有相关的版权、所有权和利益将完全转让给内容输入者。这意味着“内容输入者”将获得这些图片的完整权利，可以自由地在商业环境中使用它们，无论是用于广告、产品包装还是其他商业目的。“服务提供者”不会对这些图片的使用提出任何限制或要求额外的许可费用，确保内容输入者能够充分利用这些资源以促进其商业活动。

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使用风险

“内容输入者”应意识到使用AI生成图片可能带来的风险，包括但不限于版权侵权等。“内容输入者”在使用AI生成的图片前，应进行适当的尽职调查，以确保其合法性和合规性。服务提供者不保证输出内容的唯一性，因为AI生成的内容可能与其他用户收到的内容相似。“内容输入者”应进行原创性检查，以避免潜在的版权纠纷。

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AI平台的责任限制

AI平台普遍声明不对任何输出内容的版权、合规性或任何第三方权利的侵犯承担责任。这意味着，如果AI生成的内容侵犯了他人的版权或其他知识产权，平台可能不承担任何责任，而是由“内容输入者”自行承担所有风险，包括商用风险。

综上，对于使用AI平台生成的图片，AI平台不保证唯一性并将所有相关的权利全部转让给内容输入者，AI平台不对生成的图片承担侵权责任。这就意味着在商业环境中使用AI生成的图片时，“内容输入者”必须谨慎行事，不仅要确保其提供的内容不侵犯任何第三方版权、商标权或其他知识产权，并且要为因商业使用产生的侵权承担责任。

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