IP蛋糕易侵权 未经许可莫擅制

JELLYCAT作为当下年轻人追捧的玩偶品牌，从邦尼兔、巴塞罗熊，再到网红茄子，其产品形象从小动物，蔬菜再到水果、植物，十分丰富，可谓万物

JELLYCAT作为当下年轻人追捧的玩偶品牌，从邦尼兔、巴塞罗熊，再到网红茄子，其产品形象从小动物，蔬菜再到水果、植物，十分丰富，可谓万物皆可"JELLYCAT"。那么，你知道JELLYCAT开面包店了吗？2024年7月，JELLYCAT面包店入驻FAO SCHWARZ，1售卖的是面包形象毛绒玩偶，并未售卖真正的面包。

而市面上打着JELLYCAT旗号售卖真正面包的烘焙店却在近期悄悄火了起来。不少用户在大众点评上发文"北京终于也有JELLYCAT面包店啦""北京首家！！JELLYCAT面包好可爱啊！！！真的和图片一模一样啊啊啊！！！"北京朝阳门某面包店产品与JELLYCAT产品对比图如下：

此外，笔者发现，该类现象在香港、澳门更为严重，抄袭款式更多：

面包店未经权利人许可将他人产品、形象制作成面包或蛋糕售卖有可能构成著作权侵权、商标权侵权等。如果在宣传产品的过程中提及所仿产品、形象的权利人，例如上述香港、澳门店家的做法，还有可能被认定为恶意攀附他人商誉，构成不正当竞争。具体来说：

第一，最容易引发的是著作权纠纷，如果面包店制作的面包/蛋糕被法院认定与著作权人的美术作品构成实质性相似，面包店通过网络销售的行为将被认定侵犯著作权人的发行权和信息网络传播权。例如，2022年江苏省一蛋糕店主接到律师函，称其制作的《海底小纵队》角色的卡通定制蛋糕侵犯著作权，如果寻求达成双方和解，需支付赔偿1.2万元。 42023年，长沙六位蛋糕店老板因在蛋糕上放了"海底小纵队"玩具，被诉侵权并要求每家店赔偿30000元。 5

第二，可能引发商标权侵权纠纷，如果面包店制作的面包/蛋糕包含他人注册商标，则有可能侵犯他人注册商标专用权。例如，北京冬奥组委对"冰墩墩"的形象及"冰墩墩"中英文名称依法享有注册商标专用权，擅自制作冰墩墩蛋糕或在蛋糕上贴附"冰墩墩"中英文名称的行为将涉嫌违反《中华人民共和国商标法》、《奥林匹克标志保护条例》的相关规定。2022年因一家蛋糕店在朋友圈售卖自制"冰墩墩"造型蛋糕，被南通市通州区市场监管局查处。 6同年，保定市一家蛋糕店因在美团平台上售卖一款冬奥会吉祥物"冰墩墩"造型的蛋糕（蛋糕上同时印有奥林匹克五环标志），被保定市莲池区市场监督管理局立案调查。 7

第三，可能引发不正当竞争纠纷，以前述JELLYCAT面包为例，面包店的行为明显具有"搭便车"及攀附JELLYCAT商誉的意图，实际上也引发了大量用户"JELLYCAT面包好可爱啊！！！真的和图片一模一样啊啊啊"的认知，不正当竞争保护的法益可以是商业利益，甚至是影响商业盈利能力、商业竞争能力的因素，包括竞争优势、市场占有率、商业品牌知名度、商业信誉和声誉、商业秘密、商业运营资源、平台流量资源（如播放量、访问量、下载量、转载量、关注度等）、大数据资源、商业运行模式等，可以统称为竞争利益。 8JELLYCAT面包搭便车的行为将一定程度上"引流"，不正当的提高面包店的销量，在面包品质低下的情形下还将进一步拉低用户对品牌的认可度，破坏权利人的竞争优势，分散用户对JELLYCAT品牌的关注度，可能被认定构成不正当竞争。

笔者观察网络上对于被《海底小纵队》发律师函的蛋糕店主的态度，以同情居多，还有部分认为版权方索赔过多，须知合法经营，提高法律意识方是合规经营之道。无论是版权、商标权还是不正当竞争所规范的竞争秩序，其底层逻辑维护的都是一种稳定的社会法律秩序，稳定、合法的法律社会保护的不仅是权利人的利益，还有消费者的利益。而我们每个人在不同的社会场景下也在变换不同的社会身份，权利人在其他场景下也会成为消费者，因此维护稳定的社会法律秩序于每个人息息相关。





Footnotes

1.https://haussmann.galerieslafayette.cn/zh-hans/jellycat%e9%9d%a2%e5%8c%85%e5%ba%97%e5%85%a5%e9%a9%bbfao-schwarz/

2.https://www.instagram.com/playeateasy/p/C77-o6XtnIQ/?img_index=1

3.https://girlstyle.com/tw/article/466234/%E6%BE%B3%E9%96%80-jellycat-%E8%9B%8B%E7%B3%95

4.https://www.bbtnews.com.cn/2022/1207/460258.shtml

5.https://www.163.com/dy/article/I4CGEN380556125Z.html

6.https://jnews.xhby.net/v3/waparticles/10/NFNWxsrEihwOnIY6/1

7.https://news.foodmate.net/2022/02/620365.html

8.https://www.ciplawyer.cn/wap/fgfbzdjz/20200911/145537.html

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