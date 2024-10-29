深セン工業総会、中国情報通信研究院（中国信通院）、龍睿国際ブランドコンサルティングがこのほど、共同で「2024年中国海外進出ブランドランキング トップ100」を発表した。このランキングは、中国ブランドの海外市場での発展状況を示し、国際市場における成功事例と最新トレンドをまとめたものである。
ランキングは、国際的なブランド価値評価基準に基づいて、1000を超える候補ブランドから選定され、詳細な分析と評価を経て、リーダーブランド50社と新興ブランド50社が決定された。
リーダーブランドは、海外市場でのシェアが高く、業界に与える影響力が大きい。トップ10にランクインしたのは、TikTok（ティックトック）、シーイン（Shein）、小米（シャオミ）、聯想（レノボ）、華為（ファーウェイ）、アリエクスプレス（AliExpress）、ハイアール（Haier ）、オッポ（Oppo）、大疆（DJI）、ティームー（Temu）である。
一方、新興ブランドは、成長のスピードが速く、革新性や柔軟性に富んでいる。トップ10には、アンカー・イノベーションズ（Anker Innovations）、Insta360（影石）、Shokz（ショックス）、Roborock（ロボロック）、昆侖万維（Kunlun）、TINECO（添可）、名創優品（MINISO）、TCL華星（CSOT）、POP MART（ポップマート）、九号機器人（Segway-Ninebot）が含まれている。
出所：中国知識産権資訊網
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