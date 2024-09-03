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3 September 2024

当所がJotunの権利行使に助力、模倣品を差し止めることに成功

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Jotunは最近、寧波のパイプライン保守プロジェクトで使用された「JOTUN」塗料に模倣品の疑いがあることを発見した。したがって、真実を究明するため、模倣品の出所を徹底的に調査し、模倣品の製造・販売関係者に対する処分を当所に依頼した。

当所は、2か月にわたる慎重な調査と証拠収集の後、寧波のある塗装会社を特定した。その後、当所は張家港市公安局と協力し、同社の倉庫にあるJotun などの有名な塗料ブランドの登録商標が付いた大量の塗料模倣品と犯罪道具を押収した。

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現在、この訴訟は江蘇省張家港市の人民法院で結審している。

裁判所は、次の事実を究明した。寧波のある塗料会社とその法定代理人である程氏が、2016年から2023年8月にかけて、「JOTUN」などの登録商標の独占的権利者の許可を得ずに、同社の塗料模倣品を製造した。陳容疑者は倉庫のドッキングと配送指示書の作成を担当し、柯容疑者は塗料の調達と塗料の品質証明書と試験報告書の偽造を担当している。陳氏、熊氏、金氏、冷氏、常氏、章氏を含む6人が偽造塗料の販売を担当した。この期間の違法事業の総額は600万元以上に達した。

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被告程氏などは犯行を自白し、最終的に寧波の塗料会社は登録商標偽造の罪で有罪判決を下され、罰金刑を言い渡された。他の被告には1年から5年の懲役と罰金が科せられた。

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